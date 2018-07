Dimite el ministro británico para el 'Brexit', David Davis

(AP)

Los medios de comunicación británicos dicen que el principal funcionario a cargo de negociar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha abandonado el gobierno de la primera ministra Theresa May.



La agencia de noticias Press Association, la BBC y otros dicen que el secretario del Brexit, David Davis, dimitió el domingo, 48 horas después de que May anunciara que su gobierno dividido finalmente había acordado un plan para establecer vínculos con la UE después de que el Reino Unido se salga el próximo año.



La renuncia de Davis a altas horas de la noche socava el frágil gobierno de May. Ha sido una fuerte voz pro-Brexit en un gabinete dividido entre los partidarios de una clara ruptura con el bloque y aquellos que quieren mantener lazos cercanos.



Los legisladores que respaldan a Brexit se han enojado por los planes de May, diciendo que mantendrán a Gran Bretaña demasiado cerca de la UE y limitarán su capacidad para alcanzar nuevos acuerdos comerciales.