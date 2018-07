Organización recibe lista de niños separados de sus padres en EU

(El Universal)

El Gobierno de Estados Unidos ha entregado a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) una lista con los nombres de los cerca de cien menores de 5 años separados en la frontera con México a causa de la política de "tolerancia cero" de la Casa Blanca, informan hoy medios locales.



Esta comunicación se produce en respuesta a una reciente orden judicial que exigía a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dar a conocer las identidades de estos niños antes del lunes, cuando está previsto que se celebre una audiencia judicial para abordar el tema de la reunificación con sus padres.



De acuerdo con un portavoz de la ACLU, citado por la cadena CNN, a última hora del sábado el Gobierno entregó a la organización una lista con los nombres de los cerca de cien menores que deberían reunirse con sus progenitores el martes, en caso de que la Justicia no conceda una prórroga a las autoridades.



Estados Unidos inició en abril pasado su polémica política de "tolerancia cero" contra la inmigración, que llevó al Gobierno de Trump a separar de sus padres a cerca de 3 mil niños, medida suspendida a mediados de junio por las críticas recibidas.



A finales de junio, el juez de San Diego Dana Sabraw determinó que los menores de 5 años debían volver con sus padres antes del 10 de julio y estableció que el resto se reuniría con sus familiares antes del día 26 de este mes.



Según se supo el pasado viernes, la Casa Blanca evalúa la posibilidad de pedir al juez Sabraw más tiempo para reunir a los menores que fueron separados de sus familiares en la frontera con México.



Sin embargo, diversos medios señalaron ayer que el magistrado no contemplaba la posibilidad de conceder una prórroga, a no ser que fuera por la "seguridad" de los pequeños.



Debido a la cantidad de niños que fueron separados de sus padres, las autoridades se han visto obligadas a trabajar contrarreloj para confirmar el parentesco, para lo que han realizado cientos de pruebas de ADN en las últimas semanas.