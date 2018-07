Ordenan mantener en prisión a Lula da Silva

SAO PAULO(AP )

Un juez brasileño ordenó mantener en la cárcel al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anulando la decisión previa de otro magistrado que pedía dejarlo en libertad.



El juez Joao Gebran Neto, a cargo del caso de Lula en el Cuarto Tribunal Federal Regional, ordenó mantener en prisión al ex mandatario.



Un analista judicial dijo que su decisión anula la decisión del otro magistrado.



Horas antes el juez Rogerio Favreto ordenó dejar en libertad a Lula y surgió un impasse cuando la otra instancia le pidió a la policía no acatar la orden.



Fue entonces que Gebran Neto intervino.



Lula entró a la cárcel en abril, sentenciado en un caso de corrupción. El ex presidente niega haber hecho nada ilegal.



Sus abogados sostienen que no se le debió haber encarcelado hasta que hayan concluido todas las apelaciones.



Cientos de seguidores de Lula están reuniéndose en esa ciudad, exigiendo su libertad.