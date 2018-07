Ordenan liberación de Lula da Silva; juez se opone

(El Universal)

No queda claro si el mandatario realmente quedará en libertad.Lula entró a la cárcel en abril, sentenciado en un caso de corrupción. El ex presidente niega haber hecho nada ilegal.Sus abogados sostienen que no se le debió haber encarcelado hasta que hayan concluido todas las apelaciones.Un juez que estaba de turno en el tribunal que ratificó la sentencia contra Lula ordenó la libertad del ex mandatario. Pero el juez que dio la condena original contra Lula pidió a la policía temporalmente no acatar la orden.