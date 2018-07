Presidente de EU llama 'Juan Trump' a AMLO

WASHINGTON D.C. (Agencia Reforma)

El presidente Donald Trump apodó como “Juan Trump” al virtual ganador de la elección presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador, dado que lo considera similar a él, asegura un reporte del sitio especializado Americas Quarterly.



Citando a un alto funcionario del Gobierno estadounidense, el reporte asegura que Trump ha mencionado de forma privada a sus cercanos que López Obrador es similar a él por su estilo de “renegado” en su manera de hacer política.



“Trump mismo ve en AMLO un poco de su misma imagen de renegado apodando en privado al político mexicano como ‘Juan Trump’ a decir de un alto funcionario gubernamental”, asegura el reporte firmado por Mark Feierstein, un ex funcionario de la Administración de Barack Obama.



Sin dar más detalles, el reporte establece que la Administración Trump no estaría preocupada que una Presidencia de López Obrador tomara un rumbo radical .