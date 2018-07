Mueren 3 youtubers en Canadá

VANCOUVER, Canadá()

Tres jóvenes youtubers del canal de viajes extremos High on Life perdieron la vida el martes en Canadá.



Los cuerpos de Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper fueron sacados de las aguas de Shannon Falls, justo al Norte de Vancouver.



Un portavoz de la Real Policía Montada de Canadá confirmó a The Hollywood Reporter que los tres cadáveres fueron sacados después de un accidente que ocurrió mientras nadaban en la catarata.



El viernes, otros miembros del canal High on Life YouTube que cuenta con más de 500 mil suscriptores publicaron un video tributo para Gamble, Lyakh y Scrapers.



"Realmente no hay palabras que puedan decirse para aliviar el dolor y la devastación por las que todos estamos pasando en este momento. Eran tres de las personas más cálidas, amables, más motivadas y extrovertidas que puedas conocer, y el mundo ha perdido mucha luz con su muerte. Vivieron todos los días al máximo", declararon los participantes del video homenaje.