Buffett critica a United por incidente de pasajero expulsado

NUEVA YORK, EU(SUN)

El inversionista multimillonario Warren Buffett dijo el lunes que United Airlines no manejó bien el caso del pasajero que fue sacado a rastras de uno de sus aviones y criticó la manera en la que el director general de la aerolínea manejó la controversia.



En entrevista con el canal CNBC, Buffett se quejó de que los aviones "se están convirtiendo en vagones de ganado", pero dijo que eso se debe a que los pasajeros están aceptando el hacinamiento a cambio de pagar menos.



Buffett _cuya empresa Berkshire Hathaway Inc. es una de las principales accionistas de United y de otras grandes aerolíneas estadounidenses_ dijo que la reciente controversia sobre cómo están tratando las aerolíneas a sus clientes no le han hecho cambiar su estrategia de inversiones.



De acuerdo con FactSet, Berkshire Hathaway es el mayor accionista de UAL, empresa en la que tiene una participación de más de 9%. Berkshire también es el accionista principal de Delta, el segundo de Southwest y el tercero de American Airlines.



La participación en UAL equivalía a casi 2.200 millones de dólares el lunes a mediodía, cuando su acción se cotizaba en 75,55 dólares.



Buffett dijo que la expulsión del pasajero de 69 años de un avión de United Express, en Chicago, obviamente fue "un error terrible". Criticó al director general de United Continental Holdings Inc., Oscar Muñoz, quien inicialmente dio una respuesta vaga, luego defendió a sus empleados y culpó al pasajero, quien sangró tras ser arrastrado.



"Me pregunto si es que Oscar había visto ese (video) cuando dio su respuesta", dijo Buffett. "De ser así, fue un gran error, por mucho".



Buffett dijo que la tendencia natural de un director general es la de defender primero a sus empleados, pero que eso no debería de haber sido el caso si es que Muñoz hubiera visto el video. El video se viralizó en las redes sociales antes de los comentarios de Muñoz, pero United no respondió inmediatamente cuando se le preguntó cuándo fue la primera vez que lo vio Muñoz.



Muñoz se ha disculpado muchas veces desde entonces, incluso la semana pasada, ante una comisión del Congreso.