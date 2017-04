Congresista de Perú se retracta tras decir que leer da alzheimer

(SUN)

El congresista peruano, Bienvenido Ramírez, del opositor partido fujimorista Fuerza Popular, se retractó hoy de la polémica afirmación realizada esta semana en una comisión parlamentaria, donde dijo que el mal de alzheimer se da "en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho".



Ramírez, quien es médico de profesión, afirmó hoy en un comunicado que "leer o estudiar no es ninguna causal para contraer alzheimer, enfermedad que afecta a más de 75 mil peruanos y que año tras año se va incrementando".



El parlamentario se disculpó "por no haber explicado este tema tan delicado de la forma más idónea" y también por no pronunciarse de manera oportuna tras el incidente, ya que este viernes volvió a ratificar su postura inicial en una entrevista en el canal televisivo del Congreso.



El legislador explicó que decidió disculparse porque la ola de críticas que recibió se convirtió en un "cargamontón mediático" que, a su juicio, impiden tratar temas de interés nacional, como la lucha contra la corrupción.



"De ahora en adelante la implementación de verdaderas políticas públicas de salud será una de mis líneas prioritarias de trabajo", dijo Ramírez.



La polémica declaración del congresista inició este viernes una campaña en redes sociales para promover la lectura bajo el lema "Leer no da alzheimer" y, de paso, aclarar no hay que pruebas que demuestren que ese hábito sea una de las causas de ese mal.



La Sociedad Peruana de Neurología explicó en un comunicado que "es totalmente errado mencionar que 'estudiar mucho' conlleva riesgo de desarrollar la enfermedad del alzheimer, sino que es todo lo contrario, porque las actividades que estimulan la actividad intelectual constituyen un factor protector".