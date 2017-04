Polonia: Derrumbe de viejo edificio deja 6 muertos y 4 heridos

VARSOVIA (AP )

Seis personas murieron y cuatro resultaron heridas el sábado por el derrumbe de un viejo edificio de apartamentos en el Suroeste de Polonia, informaron las autoridades.



Cientos de bomberos, con ayuda de perros rastreadores, buscaban entre los escombros en el pueblo de Swiebodzice, informó el vocero de los bomberos de Breslavia, Daniel Mucha. Asimismo, señaló que el desplome de dos de los tres pisos del edificio posiblemente fue provocado por una explosión de gas.



El centro de manejo de rescates indicó que el cadáver de una sexta víctima fue hallado el sábado por la noche.



Dos de los muertos eran niños en edad escolar, dijo el jefe de los rescatistas médicos, Wojciech Kopacki.



La primera ministra Beata Szydlo llegó el sábado en la noche al sitio, ubicado a 420 kilómetros (250 millas) al Suroeste de Varsovia, para hablar con las víctimas y los socorristas.



El edificio, construido antes de la Segunda Guerra Mundial, había sido renovado recientemente y estaba en buenas condiciones técnicas, señaló el gobernador de Swiebodzice, Bogdan Kozuchowicz.



Los heridos fueron llevados a hospitales en Swiebodzice y Breslavia. Una sobreviviente, identificada solo como Stanislawa, le dijo a la televisora TVN24 que se "salvó de milagro".



"Estaba en la cocina y de pronto todo estaba oscuro y lleno de escombros y algunos tablones de madera rotos", dijo desde su cama en el hospital de Swiebodzice. "Me subí a esos tablones y comencé a gritar '¡ayuda! ¡ayuda! Dos bomberos llegaron y me jalaron del brazo".



Comentó que su esposo estaba descansando en la cama cuando sucedió todo.



"No sé qué le pasó", dijo con voz temblorosa. Su hijo adolescente también sobrevivió.