Tailandia inicia operativo para rescatar a niños atrapados

MAE SAI, Tailandia(AP)

La operación para rescatar a los 12 niños y a su entrenador que llevan más de dos semanas atrapados en una cueva en el norte de Tailandia, de la que tendrán que salir buceando, comenzó el domingo en la mañana, según explicaron las autoridades, que señalaron que "hoy es el Día D".



Trece buceadores extranjeros y cinco tailandeses participaban en el rescate, y dos buzos acompañarán a cada niño durante la evacuación, que será gradual, explicó el gobernador interino de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn. El operativo comenzó a las 10:00 de la mañana y pasarán al menos 11 horas hasta que la primera persona sea rescatada, agregó el mandatario.



La única forma de sacar a los atrapados de la cueva de Tham Luang Nang Non, en la región de Chiang Rai, es a través de unos oscuros y estrechos pasadizos llenos de agua enlodada, fuertes corrientes y con poco oxígeno. Un antiguo miembro de los equipos especiales de la Armada tailandesa falleció en esa ruta el viernes.



Expertos en rescates en cuevas consideraron que salir buceando era la última opción, especialmente con personas no entrenadas como los niños. Se considera que la ruta es especialmente complicada por los giros y curvas en los estrechos pasajes inundados.



Pero el gobernador que supervisa la misión dijo antes que el buen clima y el descenso del nivel del agua en los últimos días habían creado las condiciones óptimas para una evacuación submarina, que no se mantendrían por mucho tiempo si vuelve a llover.



Antes de anunciar el inicio del rescate, las autoridades dijeron a las decenas de medios de comunicación de todo el mundo congregados ante la cueva que abandonasen el lugar.



Los chicos, de entre 11 y 16 años, y su entrenador de 25 años quedaron atrapados cuando fueron a explorar la cueva luego de un partido de entrenamiento el 23 de junio. Las inundaciones provocadas por el monzón les bloquearon la salida e impidieron que los rescatistas los encontraran durante casi 10 días.