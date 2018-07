Afirman que Trump ya apodó a AMLO

WASHINGTON D.C. (GH)

Durante los primeros contactos que Donald Trump ha tenido con el virtual presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; se dice que el mandamás estadounidense ya se refiere con un apodo al político tabasqueño.Donald le llama ‘‘Juan Trump’’ a Andrés, debido a que según información del portal especializado Americas Quarterly, encuentra similitudes con él.El reporte asegura que Trump ha comentado de manera privada con sus allegados más cercanos, que a su parecer López Obrador coincide con su persona por su estilo "renegado" al momento de hacer política."Trump mismo ha captado en AMLO algo de su propia imagen de renegado, por lo que en privado apoda al político mexicano como ‘Juan Trump’, a decir de un alto funcionario gubernamental", cuenta Mark Feierstein , ex funcionario de la Administración de Obama, en un reporte firmado por su cuenta.Sin entrar más en detalles el reporte, aborda también que la Administración Trumpista no estaría agobiada por que la Presidencia de López Obrador tome un rumbo radical a diferencia de otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pues afirman que el ambiente político mexicano no lo permite que sea de esa manera.De tal manera, prevén que las relaciones entre EU y México no alterará en un groso modo durante el sexenio de AMLO, sumado que la misma publicación puntualiza que López Obrador busca desarrollar una relación respetuosa con el Presidente Trump. El artículo Americas Quarterly se titula "Por qué un AMLO pragmático está aquí para quedarse"