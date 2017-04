Cifra de muertos por ataque en Estocolmo sube a 4

ESTOCOLMO(AP )

Los hechos más recientes relacionados con el choque de un camión contra una tienda en Estocolmo. Todas las horas son locales.



21:00

La policía de Estocolmo informa que el ataque con un camión repartidor de cerveza en la capital de Suecia dejó cuatro personas muertas y 15 heridas.



Las autoridades agregaron que está detenida una persona "que podría tener algún tipo de conexión" con el ataque.



La policía planeaba dar una conferencia de prensa más tarde.

20:45

El ataque con un camión repartidor de cerveza robado en la capital de Suecia dejó tres personas muertas y 15 heridas, nueve de ellas de gravedad, informó el consejo del condado de Estocolmo.



La policía sueca inició una persecución a nivel nacional en busca de la persona o personas que condujeron el camión por una calle peatonal y lo estrellaron contra una tienda departamental el viernes por la tarde.



La policía de Estocolmo dijo que una persona "que puede tener algún tipo de conexión" con el ataque fue detenida.



El diario sueco Aftonbladet informó que un hombre con lesiones menores fue arrestado y que confesó estar detrás del ataque con el vehículo de carga.



El primer ministro sueco, Stefan Lofven, ha descrito el hecho como un ataque terrorista.

20:00

La policía sueca lanzó una operación nacional en busca de la persona que embistió un camión contra una tienda en el centro de Estocolmo.

La policía ha divulgado fotos de un hombre con una capucha color verde, montándose en unas escaleras mecánicas que según las autoridades "está vinculado con el hecho".



El primer ministro sueco Stefan Lofven calificó el hecho de un ataque terrorista y dijo que dos personas murieron.



El comandante policial Dan Eliasson dijo que no ha habido contacto con los autores del crimen, pero se ha iniciado "una investigación preliminar de presuntos crímenes terroristas".



El jefe de la agencia de seguridad de Suecia, Anders Thornberg, dijo que "estamos realizando intensas investigaciones para identificar la persona o las personas detrás de este ataque".

18:50

El alcalde de Londres, donde cinco personas murieron en un ataque terrorista el mes pasado, dijo que la capital británica "se solidariza con Estocolmo" tras los hechos ocurridos allí.



El alcalde, Sadiq Khan, dijo que al parecer en Suecia "ha ocurrido un detestable acto de terrorismo perpetrado con el fin de lastimar a gente inocente y de atacar nuestros valores compartidos de democracia, libertad, justicia y tolerancia".



Los londinenses, dijo, saben lo que es sufrir el terrorismo y "compartimos la férrea voluntad de los habitantes de Estocolmo, de nunca permitir que ganen los terroristas".



El hecho en Estocolmo ocurrió cuando un camión robado de una compañía cervecera embistió a una tienda de departamentos en el centro de la ciudad.

17:00

El rey sueco expresó el viernes que la familia real sueca se enteró "con consternación" del aparente ataque en el centro de Estocolmo y que envió condolencias a las familias de los muertos y los heridos.



"Seguimos la evolución de los hechos, pero por ahora nuestros están con las víctimas y sus familias", dijo el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en un comunicado breve.



En la vecina Finlandia, el presidente Sauli Niinisto dijo que estaba sorprendido por el "acto maníaco de terrorismo" en Estocolmo.



"Todo ataque terrorista debe ser condenado por igual, pero nos afecta profundamente cuando se produce un ataque en nuestro vecindario nórdico", dijo Niinisto en un comunicado.



El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Timo Soini, escribió en Twitter que los acontecimientos en Estocolmo fueron "un incidente impactante".



El portavoz de la canciller alemana Angela Merkel dijo que "los pensamientos del gobierno alemán están con el pueblo de Estocolmo, con los heridos, con sus familiares, con los socorristas y con la policía" después de que un camión chocó contra una tienda, matando a varias personas.

16:20

Fotos tomadas en el lugar donde un camión chocó contra una tienda departamental en Estocolmo muestran que era un vehículo grande usado para el transporte de cerveza.



El fabricante de cerveza sueca Spendrups, citado por el diario Aftonbladet, informó que uno de sus camiones fue robado el viernes anterior.



Las fotos mostraban el camión de cerveza impactado contra la tienda Ahlens.

16:10

El primer ministro sueco Stefan Lofven declaró que todo hace pensar que el choque de un camión contra una tienda en Estocolmo fue "un ataque terrorista".



Lofven informó que por lo menos dos personas murieron en el suceso ocurrido el viernes a la tarde en la tienda Ahlens.



La emisora SVT reportó que cinco personas murieron en el ataque pero la policía no pudo confirmar esa cifra. La radio sueca dijo que fueron tres los muertos.



La cervecera Spendrups había reportado que uno de sus camiones había sido secuestrado horas antes, según el diario Aftonbladet.



El ataque terrorista más reciente en Estocolmo fue el 11 de diciembre del 2010, en un ciudadano sueco nacido en Irak detonó dos bombas, una de las cuales lo mató a él, en el centro de Estocolmo.

16:00

La radio sueca informa que un camión se estrelló contra una tienda por departamentos en Estocolmo, matando a por lo menos tres personas.



La policía sueca está pidiendo a la ciudadanía mantenerse alejada del centro de Estocolmo y la agencia de noticias sueca TT informó que el sistema de tren subterráneo fue clausurado en esa zona.



La emisora SVT reportó que cinco personas murieron en el ataque pero la policía no pudo confirmar esa cifra.



La agencia de inteligencia de Suecia dijo en su portal de internet que hay "una gran cantidad de heridos" en el lugar.