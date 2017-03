Ex dictador panameño en "estado crítico" tras cirugía

PANAMÁ(AP)

Las hijas de Manuel Antonio Noriega dijeron que el ex general panameño sufrió una hemorragia y su estado es crítico tras una operación para extirparle un tumor benigno de la cabeza.



La complicación obligó a que el ex hombre fuerte, de 83 años, volviera al quirófano después de que había sido llevado a una sala de cuidados intensivos tras culminar el procedimiento, señalaron Thays y Sandra Noriega en declaraciones a la prensa en el hospital público Santo Tomás de la capital.



Noriega había sido ex carcelado temporalmente para que se preparara para la intervención quirúrgica, el 29 de enero.