Sátira holandesa sobre Trump desata ola de parodias europeas

Un video satírico, creado por un programa de comedia, donde Holanda se presenta ante el nuevo gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y se burla de su discurso, se volvió viral a finales de enero.



Tras ello, han surgido más de una docena de versiones de otros países europeos que, a raíz de la frase de Trump “EU primero” (“America first”) le piden al magnate ser “el segundo”.







El video, que es narrado por una voz y estilo similar a los del nuevo presidente estadounidense, hace un recuento satírico de lo que podría agradarle a Trump sobre los Países Bajos.



“Construimos el Afsluitdijk, un enorme muro para separarnos de toda el agua proveniente de México. Construimos todo un océano entre nosotros y México, nadie construye océanos mejor que nosotros e hicimos que los mexicanos pagaran por él”, bromea el video.



Al final, a tono con la frase de Trump “primero Estados Unidos“, el video pregunta amablemente: “¿Pero podríamos decir que Holanda estaría en segundo lugar? ¿Está bien?”.



El video ha sido visto más de 20 millones de veces en YouTube desde que fue trasmitido por primera vez en la televisión holandesa el pasado 22 de enero en el programa “Zondag met Lubach.”



A raíz del video holandés, en los últimos días han surgido versiones parecidas de distintos países, en su mayoría europeos, que, con el mismo tono satírico, piden a Trump ser “el segundo”.



La versión española bromea “no somos mexicanos, aunque hablen como nosotros, no lo somos. De hecho, descubrimos América. Les llevamos esclavos en 1492 y con ellos a sus personas favoritas, los afroamericanos. De hecho tuvimos a Francisco Franco, un sujeto que amaba a todas las razas y clases sociales, como usted”.



En su sátira alemana hace referencia a Adolf Hitler, “su libro fue un best seller”, señala, “le encantó a Steven Bannon (jefe estratega de Trump y señalado por sus ideas ultraderechistas). “Alemania protagonizó dos guerras mundiales, fueron increíbles y ganamos las dos y los que digan que no, son sólo noticias falsas”, señala el video imitando el tono y el estilo de los discursos del magnate.



“Después de la guerra construimos un gran muro e hicimos que lo pagaran los rusos, la gente literalmente moría por el muro", dice en tono sarcástico el video.



La versión de Dinamarca dice “Nosotros tenemos a Hans Christian Andersen, sus historias eran genial, pero él no podría hacerlo en 140 caracteres como usted”, dice el video satírico de Dinamarca.



Otros países que han subido sus videos respectivos son República Checa, Suiza, Lituania, Portugal, Austria, Luxemburgo, Italia, Francia, Bélgica y Kasajistán.