Detienen a hombre armado con cuchillo en la Torre Eiffel

PARÍS, Francia(AP)

La policía de París detuvo a un joven francés que blandió un cuchillo e intentó violar las medidas de seguridad en la Torre Eiffel, que fue evacuada brevemente. El hombre, que fue dado de alta recientemente de un hospital siquiátrico, está bajo investigación por glorificar el terrorismo después de blandir el cuchillo, agregaron las autoridades.



Nadie resultó herido durante el incidente, que ocurrió poco después de la hora del cierre de la torre el sábado, según un comunicado emitido el domingo por la compañía a cargo de la administración del lugar.



La torre reabrió en su horario regular la mañana de hoy.



De acuerdo con un funcionario judicial, el hombre intentó abrirse paso a través de una zona de seguridad en la base de la torre, sacó el cuchillo y dijo "Allahu akbar", la frase en árabe para "Dios es grande".



Fue sometido rápidamente por elementos de seguridad y se rindió, agregó el funcionario. La policía de París dijo que no hubo disparos. Ambos funcionarios no estaban autorizados a ser identificados públicamente.



Aunque el hombre es acusado de glorificar el terrorismo, el incidente estaba siendo investigado como un delito común y no por los investigadores antiterroristas debido a sus antecedentes de problemas psiquiátricos y porque las autoridades no tienen motivos para creer que formó parte de una organización, agregó el funcionario judicial.



No se dio a conocer su identidad, pero el funcionario dijo que el sospechoso nació en Mauritania en 1998 y que tiene la ciudadanía francesa.



Los monumentos de la capital francesa son evacuados ocasionalmente por razones de seguridad debido a que el país permanece en estado de alerta después de varios incidentes letales desde 2015.