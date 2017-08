Jefe militar confirma ataque en fuerte en Venezuela

VALENCIA, Venezuela (AP)

En un fuerte militar de la ciudad central de Valencia, uno de los mayores de Venezuela, se registró un ataque que fue enfrentado horas después por los miembros de la fuerza armada, anunció un jefe militar. En la acción fueron detenidas al menos siete personas.



En el fuerte militar Paramacay de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, se registró un “ataque terrorista”, confirmó el jefe de Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, almirante Remigio Cedeño.



La acción fue repelida por miembros de la fuerza armada dijo Cedeño en su cuenta de Twitter, y agregó que siete personas fueron capturadas en la operación.



El anuncio del jefe militar se dio horas después de la difusión en las redes sociales de un vídeo en el que una decena de personas vestidas con ropas militares y con rifles de asalto anunciaban un alzamiento en la fuerte Paramacay.



Acompañado de varios centenares de uniformados armados, el comandante del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, anunció que “fueron derrotados” unos presuntos “paramilitares” que asaltaron la instalación militar. “La canalla nuevamente fue derrotada. Recuerden que la patria quiere estar en paz”, expresó Suárez Chourio, ex miembro del grupo de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, en un video que difundió el ex gobernador oficialista de Carabobo, Francisco Ameliach.



A comienzo de la mañana se escucharon intensos intercambios de disparos dentro del fuerte militar, constató The Associated Press. Al menos tres ambulancias ingresaron a la instalación.



A las afueras del fuerte Paramacay se apostaron dos tanquetas de la Guardia Nacional y varias decenas de miembros de ese cuerpo, con escudos y otros equipos antimotines, para resguardar los alrededores.



Unos dos centenares de manifestantes, levantando sus brazos y cantando el himno nacional, se aglomeraron a las afueras de la base militar para expresar su apoyo a los supuestos militares rebeldes, indicó a la AP el activista Juan Francisco Abreu, quien se encontraba en el lugar. Varias decenas de guardias nacionales llegaron al lugar y comenzaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que aún se mantienen en los alrededores del fuerte.



La situación irregular ocurre en medio de una tensión política generada por fuertes protestas antigubernamentales que comenzaron hace cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2 mil heridos y más de 500 detenidos.