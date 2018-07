Niños atrapados en cueva de Tailandia aún no están en condiciones para bucear

(GH)

El gobernador de Chiang Rai, Narongsak Ossottanakorn, informó hoy que los dos menores y su entrenador no están preparados aún para bucear durante una arriesgada operación de rescate, según agencia EFE.



"Los niños están aprendiendo a bucear. Vamos a tomar el mínimo riesgo posible, pero no podemos esperar hasta que comiencen las fuertes lluvias y empeore la situación", señaló Narongsak al referirse al temporal de precipitaciones que se acerca a la región.



"El rescate no será esta noche", señaló el político tras reunirse con los equipos de rescate.



La muerte de un buzo cuando realizaba una misión de abastecimiento anunciada la mañanun golpe duro para las operaciones de salvamento.



El deceso también ha puesto de relieve la difícil operación a la que se enfrentan los equipos dentro de la laberíntica y parcialmente inundada cavidad donde permanece el grupo de enclaustrados.



La víctima, un antiguo miembro de los cuerpos de élite de la Marina identificado como Saman Kunan, de 38 años, pereció la noche del jueves al quedarse sin oxígeno mientras estaba sumergido y tras completar con éxito una misión de suministro a la cueva.



"La muerte de este experto buceador sirve para mostrar la dificultad de las tareas de rescate. A pesar del deceso, no vamos a parar de trabajar para sacar al grupo", declaró Passkorn Boonyaluck, vicegobernador provincial.



En cada viaje a la gruta, los buzos tienen que atravesar unos 1.7 kilómetros de estrechos pasadizos entre visibilidad nula y corrientes de agua, un camino que toma, ida y vuelta, unas 11 horas.



A las preocupaciones por la aproximación de un temporal de lluvias se suma además el descenso de la cantidad de oxígeno dentro de la cavidad.



Apakorn Yookongkaew, el comandante de los buzos tailandeses, dijo a los medios que se planea tender una tubería para proporcionar aire a los doce niños y el adulto.



Las autoridades barajan dos opciones para la salida de los niños: Bucear a través de los pasadizos inundados o encontrar un hueco en la montaña por donde sacarlos con la ayuda de un helicóptero.



El grupo -compuesto por doce niños de entre 11 y 16 años y un adulto de 25- fue encontrado la noche del lunes en una isla de terreno seco a 4 kilómetros dentro de la caverna y tras nueve días de intensa búsqueda en la que participaron más de mil 300 personas.



Los trece se internaron en las galerías el sábado 23 de junio tras un entrenamiento de fútbol cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida.