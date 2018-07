Entran en vigor aranceles recíprocos entre EU y China; la mayor guerra comercial en la historia económica

BEIJING, China(AP )

Estados Unidos y China lanzaron el viernes lo que Beijing llamó "la mayor guerra comercial en la historia económica", con la imposición recíproca de aranceles por miles de millones de dólares en bienes en medio de una disputa creciente sobre tecnología.



El gobierno estadounidense busca castigar a China por tácticas de desarrollo que según Estados Unidos incluyen robar tecnología o presionar a las empresas extranjeras a entregarla. A las autoridades de Estados Unidos les preocupa que el liderazgo industrial del país se vea erosionado por los planes chinos de crear avances tecnológicos en campos que incluyen robótica, biotecnología e inteligencia artificial.



A partir del primer minuto del viernes, Washington impuso aranceles de 25% a bienes importados de China valorados en 34.000 millones de dólares, el primero de una serie de posibles incrementos que podrían afectar hasta 550 mil millones de dólares en importaciones de China, más de la mitad de lo que el país asiático envió a Estados Unidos el año pasado.



La primera ronda apunta a los bienes industriales chinos, no a los productos de consumo, en un intento por limitar el impacto en los hogares estadounidenses, pero las empresas que dependen de componentes o maquinaria china al final tendrán que trasladar el costo a los clientes.



El Ministerio de Exteriores de China dijo el viernes que también entraron en vigor los "aranceles en represalia", pero no dio más detalles. El diario oficial People's Daily informó que los impuestos se impusieron a una lista de bienes difundida el mes pasado que incluía soya, carne de cerdo y vehículos eléctricos. Los agricultores de soya están particularmente preocupados porque el precio de su producto ha caído 17% en los últimos meses ante el temor de los aranceles.



Washington "ha iniciado la mayor guerra comercial en la historia económica", dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado. Durante una visita oficial a Bulgaria, el primer ministro chino y segundo al mando en el gobierno, Li Keqiang, dijo que "nadie gana peleando en una guerra comercial, sin embargo China tomará las medidas en respuesta para enfrentar decisiones unilaterales".



Las empresas temen que la disputa desacelere el crecimiento de la economía global, pero los mercados financieros asiáticos reaccionaron con calma a los acontecimientos del viernes.



El principal índice bursátil de Japón, el Nikkei 225, ganó un 1,1%, mientras que el Shanghai Composite Index subió un 0,5% y el Hang Seng de Hong Kong, sumó un 0,5%.



Trump dijo a los reporteros el jueves que en dos semanas se aplicará una nueva alza a los bienes importados de China por un valor adicional de 16 mil millones de dólares.



Después de esto, las hostilidades podrían intensificarse: Trump dijo que Estados Unidos está listo para gravar importaciones chinas valoradas en 200 mil millones de dólares adicionales -y después 300 mil millones más- si Beijing no cede a las demandas de Washington.



Esto podría elevar el total de bienes chinos afectados a 550 mil millones de dólares, más de los 506 mil millones dólares que exportó a Estados Unidos el año pasado.