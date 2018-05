Trump podría no declarar por Rusiagate

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump podría acogerse a la Quinta Enmienda que protege el derecho a no autoincriminarse, a fin de no declarar en las investigaciones sobre los vínculos entre su campaña y el gobierno ruso, declaró su nuevo abogado Rudy Giuliani.



"No hay manera en que yo pueda estar seguro de ello”, dijo Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, al programa “This Week” de la ABC.



Giuliani dijo que a pesar de que Trump ha dicho que está dispuesto a ser interrogado por el fiscal independiente Robert Mueller, tratará de disuadirlo de que lo haga.



“Si lo hace, lo procesarán por perjurio, como hicieron con Martha Stewart", dijo Giuliani.



Giuliani, quien fue contratado por Trump el mes pasado, dijo que todavía está enterándose de los detalles del caso Mueller y de si Trump estaba al tanto del pago de 130 mil dólares a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Giuliani dice que no sabe cuándo Trump se enteró de ese pago, hecho por el abogado de Trump Michael Cohen.



Giuliani indicó que Trump no necesariamente cumpliría con una citación de Mueller, pero no descartó la posibilidad de que el presidente tenga una entrevista con el fiscal especial.



"Él es el presidente de Estados Unidos”, dijo Giuliani. “Podemos reivindicar el mismo privilegio que otros presidentes”.



En un acto de campaña en el 2016, Trump criticó a colaboradores de su oponente demócrata, Hillary Clinton, por acogerse a la quinta enmienda constitucional durante una investigación en el Congreso del uso por Clinton de un servidor privado de correo electrónico.

"La turba se acoge a la Quinta Enmienda”, dijo Trump. “Si eres inocente, ¿por qué lo haces?”.



Una disputa legal sobre una citación a Trump casi seguramente llegaría a la Corte Suprema, que nunca ha decidido firmemente si los presidentes pueden ser obligados a declarar bajo juramento.