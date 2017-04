Ataque de EU en Siria deja al menos 4 muertos

DAMASCO, Siria(AP )

El ataque estadounidense con misiles a una base aérea en el Centro de Siria mató al menos a cuatro militares, incluido un general, y causó extensos daños en el recinto, indicó el viernes el responsable de una organización opositora siria que monitorea la guerra en el país.



El ataque dañó media docena de hangares, un depósito de combustible y una base de defensa aérea, indicó el responsable del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.



Unos 60 misiles Tomahawk de Estados Unidos golpearon la base aérea de Shayrat, al suroeste de Homs, una pequeña instalación con dos pistas de aterrizaje. Un funcionario sirio dijo que el ataque había dejado muertos y heridos, pero no entró en detalles.



El ataque estadounidense fue una contundente represalia al ataque con armas químicas del martes, que según autoridades combinó cloro con un agente nervioso, posiblemente gas sarín. Más de 80 personas murieron en ese ataque, que provocó una amplia condena internacional.



Talal Barazi, gobernador de la provincia de Homs, no concretó cuántas personas habían muerto en el ataque del viernes de madrugada. En la base aérea de Homs ardió un incendio durante aproximadamente una hora tras el impacto de los misiles.



La evacuación y el traslado de las víctimas seguían en marcha, señaló el gobernador. Barazi describió el recinto, que se encuentra unos 45 kilómetros (28 millas) al este de la ciudad de Homs, como una "base de apoyo" para la lucha en Siria contra el terrorismo.



Milicianos del grupo extremista Estado Islámico operan en la provincia central de Homs. Activistas y rebeldes afirman que la base funciona como una de las plataformas de lanzamiento más activas del gobierno para lanzar ataques aéreos contra todas las áreas rebeldes en el Centro y el Norte de Siria. El gobierno sirio considera "terroristas" a todos los grupos armados.



El ataque fue una dura represalia por el estremecedor ataque de esta semana con armas químicas contra civiles.