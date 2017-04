Mueren dos adolescentes al caer del piso 18 de un hotel en EU

MYRTLE BEACH, Carolina del Sur, EU(AP )

Dos muchachas murieron al caer de un balcón en el piso 18 de un hotel de playa en Carolina del Sur, informaron autoridades.



Robert Edge, médico forense del condado Horry, dijo que Daniela Flores, de 16 años, cayó en el estacionamiento del piso 10, mientras que el cuerpo sin vida de Amber Franco, de 17 años, fue hallado en el techo de una tienda Dunkin' Donuts ubicada al nivel de la calle. El hotel tiene 18 pisos.



El teniente Joey Crosby, de la policía de Myrtle Beach, dijo a la prensa que alguien llamó al número telefónico de atención de emergencias para reportar que vio a las muchachas cayendo el miércoles del Hotel Camelot By the Sea.



Crosby señaló que las jóvenes eran estudiantes de la Escuela Secundaria Myrtle Beach, que tiene vacaciones de primavera esta semana.



Agregó que las autoridades no sospechan que se trate de un delito pero que no saben todavía qué ocasionó exactamente la caída.