Retroceso ambiental, si Trump deja Acuerdo de París

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El posible abandono del Acuerdo de París por parte del gobierno de Donald Trump representa un retroceso para el cuidado del medio ambiente, que tendrá efectos a largo plazo, advirtió Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán AC.



Al entregar el XXII Premio de Ecología y Medio Ambiente que otorga esa fundación, Alemán Velasco dijo que actualmente la preservación enfrenta una amenaza ante los amagos de Donald Trump de desconocer los programas de Naciones Unidas en esta materia.



Señaló que las intenciones de Trump de revitalizar la industria minera estadounidense dejarán no sólo una gran huella ambiental, sino también se verá involucrada la salud de esos trabajadores.



“Hay una amenaza inminente al futuro ambiental del planeta que hoy es mayor de por sí por la decisión de un sólo hombre que prefiere desconocer los programas de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y, por supuesto, amenaza además con abandonar el reciente Acuerdo de París, o en su defecto, renegociarlo a la conveniencia de sus decisiones personales. Las ideas son como el clima, son libres, ningún muro puede contenernos ni limitarlos sí estoy hablando del presidente Trump”, afirmó.



En la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, destacó que es imperativo reforzar el cambio de mentalidad sobre el modelo productivo industrial que existe, a fin de que sea más sustentable y añadió que aunque se ha avanzado en la concientización sobre las implicaciones de las actividades humanas en el medio ambiente y del cuidado de la biodiversidad, amenazas como la que representan los amagos de Trump ponen en riesgo el futuro ambiental de la población.



“Es un gran retroceso cuyos efectos negativos serán de largo plazo, la responsabilidad ambiental planetaria reclama hoy más que nunca una tarea colectiva de conciencia y decisión sustentable en todos los órdenes”, dijo.



José Sarukhán Kermez, coordinador del Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán, lamentó que las universidades no están haciendo lo que deberían hacer para sensibilizar a todos sus profesionistas, porque el deterioro ambiental no es problema sólo de biólogos o de geógrafos sino de todo el mundo, de filósofos, contadores, arquitectos o ingenieros por igual.



“Las universidades no están haciendo lo que deberían de hacer para sensibilizar a sus estudiantes, porque este no sólo es un problema de biólogos, geógrafos, o alguna otra profesional cercana, es de todo el mundo filósofos, arquitectos, porque cada una tiene un impacto y algunas tienen un impacto muy fuerte, como la ingeniería, no se trata de que todo sea ambientalista sino que tengan conciencia del tamaño del problema”, indicó.



Señaló que todos los problemas ambientales tienen un componente humano, por lo que al referirse a ellos debe de tomarse en cuenta el conjunto de poblaciones que está detrás de esas problemáticas. Destacó que la actividad humana deja grandes huellas en el ambiente, por lo que ha medida de que la población mundial se incrementa, las afectaciones en los recursos naturales son mayores.



Resaltó que el número de habitantes del mundo es de 7 mil 500 millones, cifra que podría aumentar a 9 mil millones, por lo que “cualquier cosa multiplicada por ese número produce problemas muy grandes”.



Explicó que el impacto en el medio ambiente es diferente en cada población, puesto que la huella ambiental de un estadounidense es 15 o 16 veces mayor que la de un hindú.



En esta edición del premio la organización Cinema Planeta y el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América (Ciceana), fueron reconocidos con el Premio de Ecología y Medio Ambiente.