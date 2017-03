Apartamento en la Trump Tower fue alquilado en Airbnb

NUEVA YORK, EU(AP )

Un apartamento en el rascacielos Trump Tower que era alquilado a través de la red de alojamiento Airbnb fue retirado de las listas, luego de que la compañía fue contactada por The New York Times sobre el alquiler en el edificio donde viven el presidente Donald Trump y su familia.El periódico dice que el listado fue retirado luego de que sus reporteros le pidieron a Airbnb que comentara sobre el alquiler.El portavoz de Airbnb, Nick Papas, dijo que la compañía estaba investigando el asunto."Esta es obviamente una situación única, por lo que hemos eliminado este alojamiento de nuestra plataforma", explicó.La Organización Trump dice que las reglas del condominio prohíben listar apartamentos en Airbnb. La red de hospedaje dice que está investigando el asunto.El apartamento estaba disponible desde septiembre por entre 300 y 450 dólares la noche. Los que alquilaban conocían la dirección exacta luego de hacer la reservación.Los inquilinos recibieron instrucciones de describirse discretamente como huéspedes del propietario del apartamento. Se les permitía acceso tras presentar una identificación y someterse a un chequeo de seguridad. El Servicio Secreto, a cargo de la seguridad del presidente en turno, declinó hacer comentarios sobre el asunto.Nico Voigtlander, un profesor asociado de la Universidad de California en Los Ángeles dijo que se quedó allí en noviembre, justo antes de las elecciones. "La anfitriona me envió la dirección y luego le llamé y le dije: 'No puedo encontrarla, sólo veo la Trump Tower''', dijo Voigtlander al periódico. "Ella respondió: 'Está en la Trump Tower'''.Sin embargo, los viajeros que leyeron entre líneas podrían haber adivinado que el hospedaje estaba allí. El anuncio señalaba: "Es un edificio específico, así que por favor, no pueden ser mostradas las opiniones políticas".Mike Lamb, un ingeniero de software de Inglaterra, se quedó allí con su esposa en diciembre. "Fue surrealista, para ser honesto", dijo Lamb al periódico. "Desde lo alto del edificio podías oírlos (a los manifestantes afuera), gritando".La reservación de un reportero del Times para abril fue cancelada luego que el anfitrión se enteró que éste planeaba escribir un artículo.La alcaldía dijo que investigaría la oferta de hospedaje en la Trump Tower, pues una ley estatal de Nueva York impone multas a las personas que alquilan espacios de vivienda por menos de 30 días. La ciudad de Nueva York acordó en diciembre hacer cumplir la ley solo contra los anfitriones y no multar a Airbnb.