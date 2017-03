FBI pide desmentir la versión de haber espiado a Trump

WASHINGTON D.C. (Agencias)

Mientras la Casa Blanca exigió al Congreso investigar si el ex presidente Barack Obama abusó de su poder en conexión con la elección presidencial del año pasado, el director del FBI, James Comey, pidió al Departamento de Justicia rechazar públicamente la acusación del presidente Donald Trump de que Obama ordenó espiar sus comunicaciones telefónicas.Según The New York Times , que cita a altos funcionarios estadounidenses, Comey indicó que la acusación es falsa y debe ser corregida. El Departamento de Justicia aún no hace ninguna reacción sobre el asunto.Comey quiere que el Departamento de Justicia rechace la acusación pues de otra forma implicaría que el FBI violó la ley.El Times indicó que un portavoz del FBI rechazó hacer comentarios sobre estas informaciones.Sarah Isgur Flores, portavoz del Departamento de Justicia, también declinó hacer comentarios.Una declaración del Departamento de Justicia que rechazara esas acusaciones de Trump sería un gran revés para el Presidente, pues implicaría que los funcionarios más altos encargados del cumplimiento de ley estarían cuestionando la veracidad de las palabras del Mandatario.Esta situación pone de relieve a lo que se arriesgó la administración Trump al hacer la acusación en contra del ex presidente de Obama que involucra al FBI.Hasta ahora, la Casa Blanca no ha dado muestras de retractarse o distanciarse de las acusaciones de Trump. En cambio, el Mandatario exigió al Congreso una investigación para determinar si Obama abusó del poder de las agencias federales y ordenó espiarlo durante las elecciones de noviembre de 2016 a través de supuestas escuchas telefónicas.