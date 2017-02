EU: Policía es acusado de tratar de conseguir fotos de niña desnuda

COLUMBIA, Carolina del Sur(AP )

Un policía de Carolina del Sur se hizo pasar como adolescente en Internet y convenció a una niña de 11 años a que le mande fotos de ella desnuda, y luego amenazó con denunciarla si lo dejaba de hacer, informaron las autoridades el lunes.



El policía, Chris Wilbanks, fue despedido el viernes tras ser acusado de producir pornografía infantil, dijo en un comunicado el jefe policial Chuck Wright.



Wilbanks posaba en Internet como un niño de 14 años apodado "Redneck Rick" y se comunicó con la joven, que dijo tener 12 años, testificó el agente del Departamento de Seguridad Nacional Steven Miles. No se difundió de inmediato la edad de Wilbanks, y no se informó si contaba con un abogado.



La niña envió casi una docena de fotos pornográficas en total, y Miles dijo que en casi todas aparecía llorando. "'Redneck Rick' incluso le decía a la niña que no ponga esas caras tan tristes y que sonriera", dijo Miles.



Cuando la niña envió una foto suya vestida, Wilbanks le presionó para que enviara fotos con menos ropa, prometiéndole que borraba todas las fotos una vez que las veía. Pero cuando ella le envió otra foto de ella semidesnuda, Wilbanks amenazó con mostrársela a otros a menos que ella le enviara fotos de ciertas partes de su cuerpo, dijo Miles.