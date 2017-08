Constituyente desata críticas y elogios

CARACAS, Venezuela(AP )

Los acontecimientos más recientes en la crisis política que agobia a Venezuela.



La Asamblea Constituyente de Venezuela genera críticas regionales y saludos de algunos aliados en Twitter tras remover de su cargo a la fiscal general en su primera sesión ordinaria.



El presidente Juan Manuel Santos de la vecina Colombia sostiene que la remoción de Ortega Díaz es "el primer acto dictatorial de una constituyente ilegítima" y se solidariza con el pueblo venezolano.



Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, publica que la designación del aliado del gobierno Tarek William Saab en reemplazo de Ortega Díaz es un "acto nulo" de una "Asamblea inconstitucional en el marco de alteración del orden institucional de Venezuela".



En tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sostiene en la misma red que "la destitución de la Fiscal General de Venezuela es un paso más en el quiebre democrático y no contribuye a la paz del pueblo venezolano".



Sin embargo, el presidente boliviano Evo Morales elogia a la Asamblea, cuerpo que según él está guiado por el legado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y del líder independentista sudamericano Simón Bolívar.



Morales agrega que "la democracia se garantiza con los votos del pueblo y no con las balas del odio ni con la violencia generada por el imperio".



Morales, el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros aliados ideológicos suelen utilizar el término "imperio" para referirse a Estados Unidos.



Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de México manifiestan en un comunicado que "deploran y condenan la destitución de la Fiscal General... así como el asedio del gobierno de ese país a través de la Guardia Nacional Bolivariana a las instalaciones del Ministerio Público".



A su vez, México hace un llamado al gobierno de Venezuela "para que cese los actos de hostigamiento y uso de la fuerza pública contra las instituciones del Estado... y tome las medidas para generar un ambiente de diálogo y concertación entre todos los venezolanos".



El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, jura ante la Asamblea Constituyente como nuevo fiscal general de la república.



La Constituyente aprobó un decreto en el que lo designó nuevo fiscal general y declaró "en emergencia" al Ministerio Público y ordenó su "reestructuración".



En el decreto los delegados de la Asamblea argumentaron que la Fiscalía por su "inactividad manifiesta conforme a los índices delictivos” colocó al país “en situación de vulnerabilidad en su combate contra la violencia delictiva y la violencia con fines políticos, generando por esta vía la desestabilización del país".



Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro, fue sancionado recientemente por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de los abusos de las fuerzas de seguridad en su papel de Defensor del Pueblo.



Saab, que también fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1999, promete hacer justicia con "equidad" y de manera "equilibrada" y aseguró que Venezuela "es una democracia firme que respeta los derechos".



El canciller venezolano Jorge Arreaza rechaza la resolución adoptada por los restantes miembros del Mercosur de suspender a Venezuela del bloque y considera que se trata de una arbitrariedad.



"Venezuela protesta y rechaza enérgicamente" la resolución emitida en Sao Paulo "mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente" a Venezuela el protocolo "sobre compromiso democrático del Mercosur”, dice al leer públicamente un comunicado.



“Venezuela alerta a los pueblos del mundo sobre la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional", agrega y atribuye la medida a "nefastos intereses anti-integracionistas (que) han convertido al Mercosur en un órgano de persecución política contra Venezuela".



Luisa Ortega Díaz desconoce la remoción de su cargo dispuesta por la Asamblea Constituyente y advierte que seguirá defendiendo las libertades y derechos de los venezolanos.



“En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la constitución, promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional”, indica la removida fiscal general en un comunicado.



“Si esto se lo están haciendo a la Fiscal General en qué estado de indefensión viven todos los venezolanos”, asevera.



La oposición venezolana acusa al gobierno de violar la división de poderes con la Asamblea Constituyente que nombró al actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como fiscal general.



“El defensor no puede ocupar tanto el cargo de fiscal como el cargo de defensor, el de acusador y el de defensor a la vez. Eso está mostrando que aquí no hay separación, no hay estado de derecho”, dice el parlamentario opositor Ángel Alvarado a The Associated Press.



Tras la suspensión de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la Asamblea Constituyente tiene en el punto de mira a los miembros de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, a quienes ha amenazado con quitarles la inmunidad parlamentaria.



"Aquí no hay respeto por la ley, aquí no hay respeto por la constitución. La Asamblea Constituyente comienza muy mal porque comienza desconociendo la misma constitución de 1999: el único órgano que puede destituir al Fiscal General de la República es la Asamblea nacional", agrega Alvarado.



Para el congresista, Ángel Medina, la Constituyente “configura de forma perfecta la dictadura en toda Venezuela”.



El presidente Nicolás Maduro acusa a la administración de Donald Trump y sus aliados regionales de organizar una campaña de mentiras contra el país para apropiarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.



Sus comentarios parecen una respuesta a la amenaza de Trump de aplicar sanciones económicas a Venezuela después de la instalación de la Asamblea Constituyente leal al gobierno. Muchos temen que el organismo, que tiene la misión de reformar la carta magna, lleve a una nueva represión de los opositores.



"Ellos vienen por la calle del medio, a dar órdenes, a mandar a tratar a los gobernantes como sus empleados domésticos", dijo Maduro, refiriéndose a Estados Unidos, en declaraciones a la argentina Radio Rebelde el sábado. "¿Cuál es el interés al final? En el caso específico de Venezuela, nuestra inmensa riqueza petrolera, gasífera y mineral".



Maduro habló poco antes de que la Asamblea Constituyente ordenara la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, firme crítica del gobierno.



Maduro niega que la oposición en Venezuela carezca de garantías diciendo que debería competir en las elecciones para gobernadores programadas para el próximo año. Muchos en la oposición consideran que el sistema electoral de Venezuela es una farsa después del voto cuestionado de la semana pasada para elegir a los delegados a la Asamblea Constituyente y esperan que los delegados, que tienen amplios poderes para reformar las instituciones, cancelen el voto programado.



El principal asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump dice que no ve probable una intervención militar en Venezuela pese a pedir a otras naciones que ayuden a Estados Unidos a "rescatar" al país de una "dictadura autoritaria".



Citando el resentimiento agitado en América Latina hacia Estados Unidos el general H. McMaster sostiene que no quiere dar al presidente Nicolás Maduro razones para culpar a los "yanquis" de la "tragedia" que atraviesa la nación sudamericana rica en petróleo.



"Creo que es importante para nosotros poner la responsabilidad de esta catástrofe en los hombros de Maduro, es él quien la ha causado y es él quien la perpetúa", dice McMaster en una entrevista con Hugh Hewitt que salió al aire el sábado en la red de cable de MSNBC.



McMaster destaca el respaldo de Cuba, así como el apoyo financiero de China y Rusia, para mantener a Maduro en el poder.



Maduro, a quien el gobierno de Trump sancionó tras la elección de la Asamblea Constituyente, ha acusado a Estados Unidos de trabajar con la oposición de Venezuela para sacarlo del poder.



Repitió la afirmación de que Venezuela fue víctima de una agresión internacional en una entrevista el sábado con la argentina "Radio Rebelde". "Estados Unidos se ha creído históricamente dueño de América Latina", dijo.



La Asamblea Constituyente resuelve por unanimidad remover a Luisa Ortega Díaz como fiscal general de Venezuela y le prohíbe salir del país. También embarga todos sus bienes.



La Asamblea Constituyente resuelve por unanimidad que extenderá sus funciones por hasta dos años.



El bloque comercial sudamericano Mercosur ha suspendido a Venezuela por violación de las normas democráticas.



Venezuela había sido suspendida en diciembre por incumplimiento de compromisos que asumió al ingresar al bloque en 2012.



Con la decisión del sábado, a Caracas le resultará más difícil recuperar sus derechos en el Mercosur ya que la suspensión solo se puede levantar cuando los demás miembros resuelvan que ha restaurado el orden democrático.



Los cancilleres del Mercosur se reúnen en Sao Paulo al tiempo que la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela inicia deliberaciones.



La fiscal general Luisa Ortega Díaz denuncia que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público.



"No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público”, dijo Ortega Díaz a periodistas.



“Veremos cómo lo hacemos, pero seguiré aquí”, destacó la fiscal.



La fiscal general comentó que sospecha que la toma de la Fiscalía tiene como propósito incautar las pruebas que la Fiscalía tiene sobre varios casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción, entre ellos investigación que adelanta contra varios funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro vinculada con la empresa brasileña Odebrecht.



La Fiscalía General de Venezuela publica en su cuenta de Twitter que “funcionarios del MP (Ministerio Público) están siendo víctimas de atropellos por parte de efectivos de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana). No permiten entrar ni salir a nadie”.



Unas docenas de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana rodean las oficinas de la Fiscalía General antes de su posible remoción por la nueva Asamblea Constituyente.



Los oficiales, alrededor de 30, llegaron el sábado temprano y cerraron el acceso al edificio en el centro de Caracas, donde se encuentra la oficina de la fiscal general Luisa Ortega Díaz.



No hubo una explicación inmediata del gobierno pero Ortega publicó en su cuenta de Twitter fotos del movimiento de tropas para denunciar lo que ella llamó un "asedio" arbitrario a su oficina.



La Asamblea Constituyente, integrada por partidarios del gobierno, se reunirá el sábado después de instalarse el viernes. Ortega Díaz rompió su otrora cercanía con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en medio de las protestas generalizadas que ya llevan casi cuatro meses tras denunciar lo que ella calificó de ruptura del orden constitucional en Venezuela.



La presidenta de la nueva Asamblea Constituyente de Venezuela se compromete a moverse rápidamente contra los opositores políticos del presidente Nicolás Maduro.



El nombramiento de la ex canciller Delcy Rodríguez como líder del nuevo cuerpo fue aprobado por la unanimidad de los 545 delegados de la Asamblea tras su instalación el viernes pese a las fuertes críticas de Washington, el Vaticano y la oposición venezolana, que temen que el cuerpo sea una herramienta que le dé poderes casi absolutos al gobierno. Los oficialistas sostienen que pacificará a un país sacudido por violentas protestas.