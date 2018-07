Vladimir Franz, contendió por la presidencia; hoy es Viceministro de Cultura

(GH)

Te invitamos a la inauguración de "Instantes de luz", en homenaje a Vladimír Franz, el 17/nov en @ollinyoliztli. https://t.co/HlHeUGg5ZQ pic.twitter.com/4PczFnRvL9 — Sría de Cultura CDMX (@CulturaCDMX) 15 de noviembre de 2016

Con los prejuicios existentes por la imagen que personalmente proyecta cada persona, de los cuales todos hemos sido victimas y victimarios, llegó una buena lección con el caso de ‘El Mijis’ al postularse como diputado local en el 8º distrito de San Luis Potosí por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.Desde el ámbito internacional, existió también un enorme ejemplo de democracia y tolerancia con similitud de condiciones al caso de Pedro César Carrizales Becerra en SLP.Vladimir Franz, apodado como ‘el candidato verde’ y no por sus tendencias ambientalistas, si no por que literalmente el cúmulo de tatuajes daba impresión de que su piel se tornó verde; pero ni esa extensión se compara con la amplía experiencia que este Doctor en Derecho tiene en el área de artes; ya que decidió no ejercer por su libertad y capacidad creativa.En 2013 captó la atención de los medios, no solo por ser el único postulante independiente a la Presidencia de la República Checa, si no también por que juntó un total de 88000 firmas de apoyo para su candidatura de parte de la ciudadanía.A pesar de no ganar las elecciones, el futuro le tenía preparado una revancha en su sector predilecto, ya que fue nombrado Viceministro de Cultura de República Checa; sin dejar de apoyar a las artes recientemente presentó su nuevo disco de opera.