Secretario de Protección Ambiental de Trump renuncia en medio de escándalos

WASHINGTON D.C. (AP )

El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos Scott Pruitt renunció el jueves en medio de investigaciones éticas por sus gastos desmesurados en seguridad, vuelos en primera clase y el alquiler de un condominio.



Con la renuncia de Pruitt, el presidente Donald Trump pierde a un funcionario al que muchos conservadores consideraban como uno de los miembros más eficaces de su gabinete. Sin embargo, Pruitt también había estado asediado durante meses por una serie de escándalos aparentemente interminable, que desataron más de una docena de investigaciones federales y del Congreso.



En su carta de renuncia, proporcionada a medios de comunicación, Pruitt expresó que no estaba arrepentido por ninguna acción que había tomado desde que fue nombrado por Trump para dirigir la EPA el año pasado.



“Es sumamente difícil para mí dejar de servirles en este puesto, primero porque considero que es una bendición servirles en cualquier función, pero también por el trabajo transformativo que está ocurriendo”, escribió Pruitt. “Sin embargo, los incesantes ataques hacia mí, hacia mi familia, no tienen precedentes y han tenido un efecto considerable en todos nosotros”.



Pruitt asistió el miércoles a un picnic para celebrar el Día de la Independencia en la Casa Blanca vistiendo una camisa a cuadros de color rojo y mocasines con decorados dorados. Trump le dedicó a él y a otros funcionarios un breve aplauso, sin mostrar ninguna señal de un cambio inmediato en su puesto.



Trump tuiteó que el subdirector de la EPA, Andrew Wheeler, un exejecutivo de la industria del carbón, asumirá la posición de director interino el lunes.



La renuncia de Pruitt ocurre días después que dos de sus ex empleados de alto rango hablaran con los investigadores de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y revelaran nuevos y vergonzosos detalles de las acusaciones en su contra.