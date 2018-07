Leones se comen a grupo de cazadores que buscaban matar rinocerontes

(GH)

Se cree que al menos tres presuntos cazadores furtivos que irrumpieron en una reserva para cazar rinocerontes fueron asesinados y comidos por un grupo de leones.Una cabeza y partes de cuerpos fueron hallados en la Reserva de Caza Sibuya, cerca de Kenton-on-Sea en la Provincia Oriental, Sudáfrica, informa The Independet También se recuperaron tres pares de zapatos en el área, así como también varios rifles de caza, cortadores de alambre y un hacha.Se cree que el grupo estaba buscando robar colmillos de rinocerontes cuando fueron atacados por leones, según el periódico The South African.Se llamó a un helicóptero de la policía para buscar a los cazadores furtivos pero no se encontró ninguno.El propietario, Nick Fox, de 60 años, dijo:"Encontramos suficientes partes del cuerpo y tres pares de zapatos vacíos que nos sugieren que los leones se comieron al menos a tres de ellos, pero podrían haber muerto más."Llegaron fuertemente armados con rifles de caza y hachas que hemos recuperado y suficiente comida para quedarse por varios días, así que sospechamos que estaban detrás de todos nuestros rinocerontes aquí."Pero los leones son nuestros vigilantes y se convirtieron en una comida".