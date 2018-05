Localizan a 3er trabajador tras derrumbe en mina en Polonia

VARSOVIA (AP)

Cuerpos de rescate localizaron a un tercer minero de los siete que desaparecieron luego que un sismo causara un derrumbe en una mina de carbón el sábado en el Sur de Polonia, indicó un funcionario de la compañía minera. Otros dos fueron rescatados previamente con lesiones que no ponen en peligro su vida.



Daniel Ozon, presidente de la Compañía de Carbón Jastrzebie, señaló que los rescatistas pueden ver al tercer minero y mantienen el contacto con él, pero aún no han logrado acceder al lugar donde se encuentra. Cuatro mineros siguen sin ser localizados.



Más de 200 elementos de cuadrillas de rescate y de apoyo trabajan entre los escombros y bombean aire a la zona de búsqueda de los mineros todavía desaparecidos, subrayó Ozon.



La operación de rescate inició a las 11:25 de la mañana después de que el temblor afectara la mina de carbón de Zofiowka, dijo Katarzyna Jablonska-Bajer, portavoz de la compañía carbonera. La mina está ubicada en el poblado sureño de Jastrzebie-Zdroj, cerca de la frontera polaca con la República Checa.



La vocera añadió que cuatro mineros fueron llevados rápidamente a la superficie, pero que se perdió el contacto con otros siete que estaban a 900 metros bajo tierra y que estaban preparando un nuevo corredor para los trabajos de extracción.



La Autoridad Minera Estatal de Polonia informó que el temblor tuvo una magnitud de 3,4, mientras que el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo lo catalogó de 4,3. La televisora TVN24 reportó que el temblor también se sintió en la superficie y sacudió algunas casas.



"Nunca había habido un temblor tan fuerte en la mina", aseveró Jablonska-Bajer.

Agregó que los altos niveles de metano impidieron que los rescatistas pudieran acceder al lugar del accidente en la mina durante varias horas.



El primer ministro Mateusz Morawiecki, que llegó a la mina el sábado por la noche, dijo que los rescatistas trabajan sin parar y usan el mejor equipo en el intento de localizar a los mineros restantes pero que montones de escombro afectan sus operaciones.



"Estamos haciendo todo lo posible por rescatar a los mineros", afirmó a los reporteros.

Familiares y amigos de los mineros se congregaron frente a la mina el sábado a la espera de noticias, mientras que las familias de los mineros aun no ubicados fueron llevadas a un edificio de las instalaciones de la compañía en la mina.



La minería del carbón es una industria importante en Polonia, donde ese combustible sigue siendo la principal fuente de energía y calefacción, pero el país está tomando algunas medidas para cambiar hacia fuentes de energía renovables y más limpias.



De acuerdo con la Oficina Principal de Estadísticas, el año pasado se extrajeron unas 65,8 millones de toneladas métricas (58,7 millones de toneladas) de carbón en Polonia, cerca de 4,8 millones de toneladas menos que en 2016.