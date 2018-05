Hawai se prepara para más lava, terremotos del volcán Kilauea

PAHOA, Hawai(AP)

La lava estruendosa, los fuertes terremotos y el gas tóxico sacudieron la parte Sur de la Gran Isla de Hawai cuando el magma se movió debajo de un inquieto volcán Kilauea.



El trío de amenazas naturales forzó a los residentes a evacuar y provocó el cierre de los parques y campus universitarios el viernes.



Múltiples respiraderos nuevos, de los cuales la lava brota del suelo, se formaron en el mismo vecindario residencial donde emergió la roca fundida el jueves.



Al mediodía, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió, el más grande de los cientos de terremotos de esta semana y el más grande en golpear al estado en 43 años. También se advirtió a los residentes que cuiden los niveles peligrosos de gas sulfúrico.



La portavoz del Observatorio Volcánico de Hawai, Janet Babb, dijo que los terremotos reflejaron el ajuste del volcán al magma cambiante.



"El magma se desplaza por las zonas de grietas, causa estrés en el flanco sur del volcán", dijo Babb. "Estamos recibiendo una serie de terremotos".



Ella dijo que los científicos estaban estudiando si los temblores afectarían la erupción.



El lago de lava en el cráter de la cumbre de Kilauea se redujo significativamente, lo que sugiere que el magma se movía hacia el este hacia Puna, un distrito rural en su mayoría de bosques, granjas de papayas y campos de lava de erupciones pasadas.



Los funcionarios ordenaron a más de mil 700 personas de las comunidades de Big Island cerca de la lava, advirtiendo sobre los peligros de salpicar roca caliente y altos niveles de gas sulfúrico que podrían amenazar a los ancianos y las personas con problemas respiratorios. Dos casas se han quemado.



Julie Woolsey evacuó su casa a última hora del jueves cuando un respiradero volcánico, o una abertura en la superficie de la tierra donde emerge la lava, brotó en su calle en el vecindario de Leilani Estates.



Lava estaba a unos mil metros de su casa, que Woolsey construyó en un lote comprado por 35 mil hace 11 años, después de vivir en Maui se volvió demasiado caro.



"Sabíamos que estábamos construyendo un volcán activo", dijo, pero agregó que pensaba que el peligro de la lava era una posibilidad remota.



Ella dijo que pensó que era remota incluso hace unos días cuando comenzó a empacar y se preparaba para evacuar.



"Realmente no se puede predecir lo que Pelé hará", dijo Woolsey, refiriéndose a la diosa del volcán de Hawai. "Es difícil mantenerse al día. Esperamos que nuestra casa no se incendie”.



Dejó sueltas a sus gallinas, cargó a sus perros en su camioneta y evacuó junto con su hija y su nieto. Se está quedando en una cabaña con los suegros de su hija.



Las autoridades locales llevaron a cabo una reunión comunitaria con residentes de las zonas afectadas por la lava la noche del viernes en Pahoa High School.



Dos nuevos respiraderos volcánicos, de los cuales sale lava, se desarrollaron el viernes, elevando el número a cinco.



El senador estatal Russell Ruderman dijo que ha experimentado muchos terremotos, pero el temblor de magnitud 5.4 que golpeó primero "me asustó muchísimo". La mercancía se cayó de los estantes en una tienda de alimentos naturales que posee.



Cuando siguió el terremoto más grande, dijo que se sentía conmocionado en Hilo, la ciudad más grande de la isla, que está a unos 45 minutos del área rural de la Puna.



"Estamos todos sacudidos en este momento", dijo. "Es una cosa tras otra. Se siente un poco estresante aquí ".



Los funcionarios del estado no informaron daños a las carreteras.



El alcalde en funciones del condado de Hawái, Wil Okabe, dijo que el terremoto más grande había quebrado un rayo en el gimnasio de un condado en Hilo, lo que obligó a enviar a los trabajadores a casa.



Hawaii Electric Light dijo que la sacudida dejó sin electricidad a unos 14,400 clientes, pero la electricidad se restauró unas dos horas después.



El Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii evacuó a todos los visitantes y al personal que no era de emergencia. Los terremotos desencadenaron deslizamientos de rocas en los senderos del parque y las paredes del cráter.



Estrechas fisuras aparecieron en el suelo en un edificio que daba al cráter en la cima de Kilauea.



La Universidad de Hawai en Hilo y Hawaii Community College cerraron campus para permitir que los estudiantes y empleados "atiendan sus negocios y prioridades personales".



Las autoridades ya habían cerrado un tramo largo de la carretera 130, una de las arterias principales a través de Puna, debido a la amenaza del gas sulfúrico.



En Leilani Estates, donde la lava atravesaba grietas en la tierra, algunos residentes todavía querían llegar a casa.



Brad Stanfill dijo que la lava estaba a más de 3 millas (5 kilómetros) de su casa, pero no se le permitió entrar debido a una orden de evacuación obligatoria. Estaba frustrado porque quería alimentar a sus conejos y perros y controlar su propiedad.



Una mujer le dijo enojada a la policía que protegía a Leilani Estates que iba a entrar y que no podían arrestarla. Ella asaltó a la policía sin oposición.



Leilani Estates tiene aproximadamente 1,700 residentes y 770 hogares. Un vecindario cercano, Lanipuna Gardens, que tiene unas pocas docenas de personas, también ha sido evacuado.



Kilauea ha estado en erupción continuamente desde 1983 y es uno de los cinco volcanes que conforman la Isla Grande. La actividad se retomó a principios de esta semana, lo que indica un posible nuevo brote de lava.



El suelo del cráter comenzó a colapsar el lunes, desencadenando terremotos y empujando la lava a nuevas cámaras subterráneas. El colapso provocó que el magma empujara más de 10 millas (16 kilómetros) hacia abajo, hacia la costa sudeste poblada.



Los residentes se han enfrentado a amenazas de lava antes.



En 2014, la lava quemó una casa y destruyó un cementerio cerca de la ciudad de Pahoa. Los residentes estaban preocupados de que cubriría la carretera principal de la ciudad y aislarían a la comunidad del resto de la isla, pero la roca derretida se estancó.



Desde 1990 hasta 1991, la lava superó lentamente a la ciudad de Kalapana, quemando casas y cubriendo caminos y jardines.



Kilauea no ha sido el tipo de volcán que lanza la lava desde su cumbre hacia el cielo, causando una destrucción generalizada.



Tiende a exudar lava de las grietas en sus lados, lo que a menudo les da a los residentes al menos unas pocas horas de advertencia antes de llegar a su propiedad.