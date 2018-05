Estiman 35 miembros de ETA fugitivos avistados en México según AVT

MADRID, España(El Universal)

La disolución de ETA anunciada para este viernes deja una larga lista de casos pendientes y de terroristas fugitivos, algunos de los cuales fueron vistos por última vez en México.El ministerio del Interior español ya ha anunciado que continuarán las operaciones contra los miembros de la banda que tienen causas pendientes.Quedan 120 requisitorias judiciales abiertas contra ETA y, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hay 312 víctimas de crímenes de la banda que aún no tienen un autor probado.Estos delitos tardan 30 años en prescribir en España, y las víctimas piden que sigan siendo investigados.Mientras, el círculo sobre los últimos terroristas libres continúa estrechándose.Las investigaciones muestran que la decena de miembros de la banda que quedaban en Francia han escapado hacia otros países, especialmente de América Latina.La AVT presentó en 1997 una querella que localizaba a 35 etarras en México.Sin embargo, en los últimos años las detenciones de varios terroristas en el país podría haber hecho que los demás lo abandonen.Por ejemplo, Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi fueron detenidos en 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco, donde llevaban 22 años con nombres falsos y tenían dos hijos que ignoraban su pasado.El último caso fue el de Ángel María Tellería Uriarte, alias Antxoka, arrestado el año pasado en León, Guanajuato y entregado a España.En una conversación con motivo de aquella detención, Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero, abogados de la AVT, reconocieron a EL UNIVERSAL la aportación mexicana.Localizar a esos fugitivos no suele ser sencillo. Tellería mantenía una vida discreta y humilde, y la policía sólo pudo localizarlo mediante sus perfiles falsos en Facebook.La AVT asegura que "es difícil saber" si alguno de esos 35 etarras continúa en México, pero que no tiene "constancia directa" de que siga siendo así."Si en México quedan algunos, no se prodigan, son discretos y están en situación irregular: eso hace difícil localizarlos. No es como en Venezuela, donde el Tribunal Supremo deniega por sistema las extradiciones y la impunidad es tan absoluta que etarras históricos como José Arturo Cubillas han ocupado puestos en el gobierno de Maduro".