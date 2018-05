Más de mil arrestados en protestas contra Putin en Rusia

MOSCÚ, Rusia(AP)

Miles de manifestantes molestos por la inminente juramentación del presidente Vladimir Putin para un nuevo mandato protestaron en todo el país el sábado y la policía arrestó a más de mil personas, entre ellas al organizador de la protesta Alexei Navalny, el enemigo más prominente de Putin.



Varios policías tomaron al activista anticorrupción Navalny por los brazos y las piernas antes de llevárselo de la plaza Pushkin de Moscú, donde se reunieron miles de personas para una protesta no autorizada.



Los actos de protesta, convocados bajo el lema “no es nuestro zar”, tuvieron lugar en todo el país, desde Yakutsk, en el extremo noreste, hasta San Petersburgo y Kaliningrado, en los confines de Europa.



El grupo OVD-Info, una organización que monitorea la represión política, dijo que 1.029 personas fueron detenidas en 19 ciudades de todo el país, 574 de ellas en Moscú.



Una fuente de la policía dijo a la agencia Interfax que más de 140 personas habían sido arrestadas solo en Moscú, donde la plaza fue despejada después de unas dos horas, pero los manifestantes se mantenían cerca.



Navalny estaba por ser acusado de organizar una manifestación no autorizada, dijeron las agencias de noticias rusas, aunque no quedó claro de momento cuándo comparecería ante un juez. Navalny ha pasado varias semanas en la cárcel por cargos similares.



En San Petersburgo, las autoridades clausuraron el Campo de Marte, donde suelen realizarse los actos políticos, y la policía bloqueó un tramo de la avenida Perspectiva Nevsky mientras una multitud de 1.000 personas marchaba a lo largo de la famosa avenida. Un video mostró a algunos manifestantes detenidos.



Putin prestará juramento el lunes para un nuevo sexenio luego de ganar la reelección en los comicios de marzo, con 77% de los sufragios.



Navalny trató de enfrentarlo en las elecciones, pero fue bloqueado debido a una condena por un delito grave en un caso que los partidarios consideran falsificado con el fin de marginarlo.



El activista convocó manifestaciones en todo el país varias veces en el último año, donde hubo una participación social que puso nervioso al Kremlin.



A las protestas del sábado asistieron cientos de personas en ciudades muy alejadas de Moscú, desafiando la afirmación de las autoridades de que Navalny y otras figuras de la oposición solo apelan a una pequeña élite, en su mayoría urbana.