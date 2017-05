Guatemala: Investigan a estadounidense por muerte de joven

GUATEMALA(AP )

Una jueza de Guatemala ordenó investigar a un estadounidense que el 26 de abril provocó la muerte de una estudiante de 15 años luego de atropellarla junto a otros jóvenes que protestaban por falta de maestros en la capital.



Según resolvió la jueza el viernes, Jabes Emanuel Meda Maldonado, de 25 años, nacido en Nueva York, estará sujeto a investigación por tres delitos: homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Asimismo, estableció que mientras se desarrolle el proceso deberá permanecer en prisión.



Según la fiscalía, Meda Maldonado habría utilizado el vehículo en el que viajaba como un arma contra los menores que se oponían a darle paso y tras chocar contra ellos aceleró aunque había varios estudiantes bajo las ruedas. Tras el incidente, Meda Maldonado huyó del lugar sin ayudar a las víctimas, se escondió y dejó abandonado el vehículo en un estacionamiento público.



Brenda Viviana Domínguez, de 15 años, murió a causa de las heridas que sufrió tres días después del hecho y el mismo día que fue detenido el acusado. Antes de su muerte le habían amputado una pierna.



Jaime Hernández, abogado de Meda Maldonado, ha justificado a su cliente diciendo que éste no quiso atropellar a los estudiantes y que fue un accidente pues “él temía por su vida” cuando los estudiantes le impidieron el paso. Meda, quien no declaró ante el juez, estuvo en la audiencia con chaleco antibalas y un casco. Según la defensa, ha recibido amenazas de muerte tras la indignación pública sobre el incidente.



Entre las evidencias que la fiscalía presentó a la juez Teresa Ampérez hay videos y fotografías que muestran a Meda atropellando a los estudiantes.



La fiscalía había acusado a Meda por asesinato, que contempla agravantes como premeditación, alevosía y ventaja, pero la jueza cambió el delito a homicidio, que no considera elementos como los antes mencionados.