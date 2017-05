Avala Cámara de EU reemplazar Ley de Salud "Obamacare"

WASHINGTON, D.C()

La Cámara de Representantes estadounidense aprobó una ley destinada a derogar y reemplazar el Obamacare.



En una estrecha votación de 217 votos a favor contra 213, los republicanos lograron en el segundo intento pasar el "Trumpcare", que ahora enfrentará otros obstáculos, como su aprobación en el Senado.



La propuesta de ley fue rechazada en un primer intento de impulsarla en marzo, puesto que consiguió el número de votos suficientes.



La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que 24 millones de personas se quedarán sin seguro durante la próxima década debido al "Trumpcare".



Aunque algunas de esas pérdidas serían porque algunos decidirán no enrolarse, muchas de las bajas provendrán de los cortes al Medicaid y del más bajo crédito tributario.



Los republicanos llevaron su proyecto de ley actualizado a votación sin un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto, lo que significa que no existe un estudio completo y no partidista de los efectos de esta nueva versión del "Trumpcare".



Se espera que la medida se someta a una importante revisión en el Senado, especialmente sobre Medicaid, donde varios senadores republicanos de los estados que aceptaron la expansión se cuidan de cortarla.