Presidente de RTVE compara a los aztecas con los nazis

MADRID, España(SUN)

El presidente de la radiotelevisión pública española (RTVE) ha generado una importante polémica en España por sus consideraciones sobre la conquista de América.



En un discurso en la Casa América para presentar un convenio de RTVE con esta institución cultural, José Antonio Sánchez declaró que la labor de España en América fue puramente “evangelizadora y civilizadora”.







“Vuelvo a insistir: España nunca fue colonizadora. Fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la ribera de la libertad lo han hecho tras ser civilizados”, aseguró Sánchez.



En otro pasaje de su intervención, titulada "El compromiso de RTVE con América", Sánchez acusó a los aztecas de barbarismo, y citó a la historiadora y antropóloga australiana Inga Clendinnen, autora de "Los aztecas". Una interpretación: “Lamentar la desaparición del Imperio azteca es como mostrar pesar por la derrota de los nazis en la II Guerra Mundial”.



Las palabras del presidente, que hasta ahora habían pasado desapercibidas a pesar de producirse el pasado jueves, han causado gran revuelo en las redes sociales. Un portavoz de RTVE aseguró este miércoles a El Universal que la compañía pública no tiene pensado matizarlas ni añadir ninguna declaración al respecto.



Durante su intervención, Sánchez también negó que pudiera acusarse a los españoles de exterminar a los indígenas americanos, argumentando que eran hombres civilizados y cultos, puesto que en la península Ibérica en el siglo XVI se construían catedrales y se apreciaba la labor de artistas como Dante o Petrarca.



“¿En qué cabeza cabe que los españoles de entonces iban a dedicarse al exterminio de seres humanos? ¿Que se hicieron cosas malas; y quién no las hizo en una conquista?”, dijo.



Sánchez sostuvo que “el descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la Historia de la Humanidad, después del nacimiento de Cristo”.







Y añadió: “La obra de España ha sido de tal magnitud que durante siglos los enemigos del imperio han dedicado lo mejor de sí para desprestigiarnos”. En esta línea, opuso el espíritu civilizador de España y sus aportaciones a América (entre las que citó “iglesias, escuelas y hospitales”) a la tosquedad del Imperio británico.



José Antonio Sánchez fue nombrado presidente de RTVE por el gobierno del Partido Popular en 2014.



Es la segunda vez que ejerce este cargo, tras una primera etapa entre 2002 y 2004.



Desde su llegada, RTVE ha vivido envuelta en acusaciones de falta de objetividad y por escorarse hacia la derecha en su programación.



La labor de Sánchez ha sido especialmente contestada por los propios profesionales de RTVE, que han exigido su cese en numerosas ocasiones por la “profunda degradación ética y deontológica” de los noticieros.



Habituado a las polémicas, Sánchez inició su discurso en la Casa América disculpándose por anticipado: “Mi falta de conocimiento sobre el asunto, el exceso de trabajo que tengo y el poco tiempo que he tenido hace que la calidad de las palabras que voy a pronunciar deje mucho que desear por lo que pido perdón por las mismas”.



El presidente de RTVE no es, sin embargo, ningún desconocedor de la realidad americana.



Entre 2004 y 2011 fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional.