Protestan por tercer día en Serbia por resultado electoral

BELGRADO, Serbia(AP )

Varios miles de personas marcharon el miércoles en la capital de Serbia por tercer día consecutivo para protestar por la victoria del poderoso líder del país, Aleksandar Vucic, en la elección presidencial del fin de semana.



Con silbatos y consignas contra Vucic, las multitudes se desplazaron por Belgrado y otras ciudades. Sostenían mantas con frases como "Abajo la dictadura" y "Detengan el terrorismo del gobierno".



Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se han reunido en las calles en respuesta a llamados a través de las redes sociales. No está claro quién organiza los eventos, aunque funcionarios gubernamentales afirman que son obra de adversarios políticos.



Organizaciones estudiantiles en Belgrado y en la ciudad de Novi Sad, en el Norte del país, dicen que están exigiendo que se reemplace a la comisión electoral estatal, a los editores de la televisión del Estado y al presidente del Parlamento.



"Estoy aquí porque pienso que ya no hay democracia en esta nación", dijo el manifestante, Mihajlo Saranovic, en la marcha de Belgrado.

"Creo que es necesario que algo cambie y estoy aquí para manifestar mi descontento con la situación actual", agregó.



Los estudiantes dijeron que exigirán elecciones parlamentarias adelantadas si sus demandas no son atendidas.



Vucic, quien actualmente funge como primer ministro, ganó la elección del domingo por una gran mayoría frente a una serie de candidatos de oposición divididos. Vucic, un exnacionalista extremo que se transformó en reformador a favor de la Unión Europea, ha enfrentado acusaciones de que gobierna en forma autócrata.



Nebojsa Stefanovic, ministro del Interior de Vucic, dijo el miércoles que las protestas callejeras eran "altamente políticas", orquestadas por candidatos de oposición que perdieron en los comicios.



La oposición ha acusado que las elecciones se vieron opacadas por grandes irregularidades, incluido el amordazamiento de los medios de comunicación, la intimidación de votantes y sobornos.