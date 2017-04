Mujeres correrán separadas de hombres en maratón de Teherán

TEHERÁN, Irán (AP)

Dos días antes de lo que ha sido descrito como el primer maratón internacional en Teherán, un funcionario iraní de deportes no pudo confirmar si participarán competidores estadounidenses, y señaló que las mujeres tendrán que correr separadas de los hombres.



El portal de la carrera "TehRUN" del viernes menciona a 28 estadounidenses entre los corredores registrados, además de participantes de más de 40 países, entre ellos Gran Bretaña y Canadá. La página describe a la carrera como una oportunidad para "tender puentes, romper barreras".



Majid Keyhani, líder de la federación iraní de pista y campo, dijo el miércoles a periodistas que el evento está abierto a corredores de todas las nacionalidades. Sin embargo, no confirmó los países que estarán representados, o si se otorgaron las visas a todos los participantes.



"Enviamos los nombres de todos los corredores a la cancillería para la emisión de las visas", dijo el funcionario. Advirtió que es un proceso que "puede demorar".



Al menos 160 corredores extranjeros, incluyendo 50 mujeres, se inscribieron para la carrera. Las mujeres tendrán que correr por separado de los hombres en el centro deportivo Azadi en Teherán, debido a que sólo los hombres tienen permitido correr por las calles de la capital, indicó Keyhani.



Se espera la participación de más de 600 corredores iraníes, incluyendo 156 mujeres.



Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán exige que las mujeres utilicen un pañuelo para cubrirse el pelo, y sólo pueden mostrar el rostro, las manos y los pies en público.



Usualmente no pueden participar en eventos deportivos al aire libre, para no ser vistas por los hombres.



El portal de la carrera recuerda a las mujeres que deben utilizar algún pañuelo o cinta para taparse el pelo. También las exhorta a utilizar camisetas de manga larga que cubran sus caderas, y evitar utilizar pantalones cortos o faldas.



"En términos generales, vístanse recatadamente para respetar las costumbres y la religión del país", señala.



Las mujeres que compitan seguramente sólo serán animadas por otras mujeres. Las atletas iraníes se han perdido muchas competencias internacionales desde la revolución porque las autoridades religiosas del país no aprueban que sean observadas por espectadores hombres.



De igual manera, las espectadoras mujeres usualmente no pueden acudir a eventos de hombres en Irán, aunque muchas mujeres están luchando contra esa costumbre.



Keyhani enfatizó que el evento es una "Carrera Persa" en vez de un maratón, aunque la longitud de la ruta es 42 kilómetros, prácticamente la misma que un maratón. También hay carreras más cortas para hombres de 10 y 21 kilómetros.



No habrá corredores profesionales este año, aunque Keyhani expresó su esperanza de que participen en el futuro.