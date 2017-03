Acusa de espionaje a Barack Obama

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump acusó ayer a su antecesor Barack Obama de intervenir sus teléfonos durante el proceso electoral del año pasado, una impactante imputación de abuso de poder sin pruebas ni explicaciones.Un portavoz de Obama describió la aseveración del mandatario como "simplemente falsa".En una serie de tuits matutinos en los que exhibió su malestar, Trump dejó entrever que su predecesor estuvo detrás de un plan de motivaciones políticas para afectar su campaña. El mandatario comparó esas supuestas acciones con el "Nixon/Watergate" y el "McCarthismo", y se refirió a Obama como un "tipo malo (o enfermo)".Tanto demócratas como republicanos reaccionaron ante las afirmaciones de Trump al considerar que el hábito del mandatario de expresarse mediante tuits no está a la altura de la presidencia.La Casa Blanca se abstuvo de responder a la pregunta de por qué el presidente emitió esas acusaciones de que Obama intervino sus teléfonos. Los presidentes no pueden por ley ordenar escuchas telefónicas contra ciudadanos estadounidenses.Trump dijo el sábado que "simplemente se había enterado" de la información, aunque no quedó claro si se refería a una sesión informativa, una conversación o un reporte periodístico.Ya antes el mandatario ha enviado tuits sobre contenidos infundados y provocativos que lee en blogs o redes sociales conservadoras."Qué tan bajo cayó el presidente Obama al intervenir mis teléfonos durante el muy sagrado proceso electoral. ¡Se trata de Nixon/Watergate. Un tipo malo (o enfermo)!", tuiteó el gobernante.