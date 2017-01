Trump quiere restructurar agencia espía

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente electo Donald Trump está ponderando planes para restructurar y reducir una importante agencia de espionaje, de acuerdo con una persona familiarizada con los planes.Aún se espera que Trump nombre un Director de Inteligencia Nacional, pero está buscando formas de reorganizar el departamento.El ex senador de Indiana Dan Coats es considerado para el puesto, aunque también como embajador.Todo eso es de acuerdo con la persona familiarizada con los planes de Trump, que pidió preservar el anonimato.La ex ejecutiva de Hewlett-Packard Carly Fiorina también ha sido considerada.Los planes de Trump fueron reportados inicialmente por The Wall Street Journal