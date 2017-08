Instalan Asamblea Constituyente en Venezuela

CARACAS(AP)

Partidarios del gobierno de Nicolás Maduro instalaron el viernes la Asamblea Constituyente en medio de las críticas de otros países y el rechazo de la oposición.



La Asamblea, que tendrá entre sus primeras tareas “tomar el mando” de la Fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados según Maduro, estará presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez.



El ex congresista Fernando Soto Rojas, miembro de la Constituyente y quien tuvo a cargo el discurso y la dirección del debate inaugural, expresó que la Asamblea debe constituirse para liberar a la nación de "toda dominación y explotación extranjera" y transformar al Estado venezolano para poner fin a "la opresión de la burguesía".



Soto Rojas, un ex guerrillero de 84 años formado en Cuba en la década de 1960, fue seleccionado por ser el representante electo con mayor edad.



El acto de instalación tuvo lugar en el salón elíptico del Parlamento venezolano, a escasos metros de la sala de sesiones del Congreso, controlado por la oposición.