Baja de Estatua de la Libertad mujer que la había escalado

(AP)

Una manifestante que escaló la base de la Estatua de la Libertad bajó escoltada por la policía, unas cuatro horas después que inició el incidente que obligó el desalojo de la Isla de la Libertad en el Día de la Independencia.



Después que oficiales del Departamento de Policía de Nueva York subieron hasta donde se encontraba, un video tomado desde un helicóptero mostró a la mujer y a los agentes caminando cuidadosamente a lo largo del borde de la toga de la estatua hacia una escalera que la policía había montado.



La mujer descendió unos 8 metros (35 pies) hasta el observatorio de la estatua, mientras un policía descendía delante que ella.



Antes de eso varias personas colgaron un cartel en el pedestal de la estatua que decía “Abolish I.C.E.” (Eliminen el ICE). El portavoz del Servicio Nacional de Parques, Jerry Willis, dijo que al menos seis personas fueron detenidas por el hecho. Willis dijo que las regulaciones federales prohíben colgar carteles en el monumento.



El grupo responsable de colgar el letrero, Rise and Resist, había dicho que la mujer no estaba relacionada con su manifestación. Sin embargo, ahora dice que sí estaba involucrada, pero que escalar la estatua no era parte del plan.