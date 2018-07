Madre mata a su hijo para evitar que la deje en un asilo

(GH)

Una mujer estadounidense de 92 años asesinó a su hijo porque al parecer, la quería internar en un asilo para ancianos.



Según medios locales, los hechos ocurrieron el 2 de julio en la ciudad de Fountain Hills, en el condado de Maricopa, en Arizona.



El hombre de 72 años quería separarse de su madre debido a que la relación entre ellos era cada vez más difícil, dijo la novia del fallecido a la Policía.



Fueron autoridades quien encontraron al hijo de mujer, identificada como Anna Mae Blessing, con dos heridas de proyectil de arma de fuego en el cuello y en la mandíbula.



La novia de la víctima, declaró que después de disparar, Blessing le apuntó con el arma pero ella logró arrebatársela y tirarla en una esquina de la habitación, de esta forma pudo huir.



Tras cometer el crimen, la anciana se sentó en una silla reclinable hasta que los agentes llegaron y la arrestaron.



Anna Mae Blessing ya llevaba seis meses viviendo con su hijo y su pareja de 57 años de edad, sin embargo, dijo que no estaba feliz con el trato que su hijo le daba.



Mientras la sospechosa era trasladada a un centro de detención, dijo a los guardias que la custodiaban: “Él me quitó la vida, así que me llevo la suya”.



Blessing fue acusada de asesinato en primer grado, asalto agravado y secuestro, su fianza se fijó en 500 dólares.