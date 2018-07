Líder de Boy Scouts en Nueva Jersey es detenido por poseer y distribuir pornografía infantil

(Tomada de la Red)

Un líder de Boy Scouts con más de 40 años de servicio ha sido arrestado por poseer y distribuir pornografía infantil.James Roberts, de 74 años, fue detenido en Sicklerville, Nueva Jersey, luego de que la policía llevara a cabo una orden de cateo en su casa.Los oficiales encontraron varios dispositivos electrónicos que contenían imágenes explícitas de niños en la propiedad, indica Daily Mail Una vez en custodia, Roberts, quien era el líder de la tropa 132 en Sicklerville, admitió haber usado un programa de intercambio de archivos para descargar y compartir pornografía infantil.No está claro si los niños encontrados en el material estaban involucrados con los Boy Scouts.Tampoco está claro qué alertó a las autoridades sobre esta situación en la casa.Los Boy Scouts emitieron una declaración después de su arresto para decir que otros líderes estaban horrorizados.'El comportamiento de este individuo es aborrecible y va en contra de todo lo que representa Boy Scouts of America."Nada es más importante que la seguridad de los miembros de nuestra juventud", dijo Kevin Bishop, director ejecutivo y consejero delegado de los Boy Scouts of America.Roberts permanece en la cárcel del condado de Nueva Jersey. Su fianza aún no ha sido establecida.