La declararon muerta y la encontraron con viva dentro de la morgue en Sudáfrica

(El Universal)

Tras ser declarada muerte, una mujer sudafricana fue encontrada con vida luego de varias horas de permanecer en el refrigerador de una morgue, informaron servicios de emergencia.



Un servicio de ambulancia confirmó que la mujer no presentaba signos vitales en el lugar de un dramático accidente de tránsito en las afueras de Carletonville, al Sudoeste de Johannesburgo, la madrugada del 24 de junio.



El personal forense de la morgue se percató que la mujer estaba viva tras permanecer varias horas donde se colocaron los cadáveres de otras dos víctimas que fueron expulsadas por el impacto del choque.



"Nosotros seguimos nuestros procedimientos, no tenemos idea cómo pasó esto", dijo a la AFP el gerente de operaciones del servicio de emergencia, Gerrit Bradnick.



"El equipo está totalmente devastado, no estamos en esto para declarar muertos a personas vivas, estamos en este trabajo para mantener viva a las personas", dijo.



Tras ser hallada viva, la mujer fue llevada al hospital de Carletonville. Los socorristas sostienen que cuando la atendieron tras el accidente no tenía signos vitales.



"Se hicieron todos los chequeos que se deben hacer, respiración, pulso, por eso la paciente fue declarada muerta", indicó.



La empresa de emergencia lanzó una investigación para saber cómo sucedió este error.



"Los paramédicos están entrenados para determinar la muerte, no nosotros", dijo una fuente en la morgue de Carletonville al diario Sowetan.



"Uno nunca se espera abrir un refrigerador y encontrar a alguien vivo. ¿Se imagina si hubiésemos empezado la autopsia y la matábamos?", se preguntó el técnico forense.