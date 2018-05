Sismo de magnitud 6,9 sacude Isla Grande de Hawai cerca de lugar de una erupción volcánica

PAHOA, Hawai(AP )

Un segundo sismo fuerte, de magnitud 6,9, sacudió el viernes la Isla Grande de Hawai cerca del lugar donde una erupción volcánica ha obligado a los residentes a evacuar sus viviendas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.El temblor ocurrió aproximadamente a las 12:33 de la tarde del viernes y su epicentro fue detectado cerca del costado sur del volcán Kilauea.El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico indicó que el terremoto no fue lo suficientemente fuerte como para causar un tsunami. No fue activada ninguna alerta por amenaza de tsunami.El departamento del transporte del estado anunció por Twitter que no se han reportado daños en carreteras.Después de una semana de temblores y advertencias, una fuerte erupción inició el jueves y continuó el viernes, y hay lava siendo expulsada por tres chimeneas volcánicas.Antes del sismo, la Defensa Civil del Condado Hawai había señalado que una cuarta chimenea apareció cerca de una intersección. No hay actividades en la planta de energía geotérmica, que ha sido desactivada.El alcalde interino Wil Okabe afirmó que hasta el momento dos viviendas han sido consumidas por el fuego.