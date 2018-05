Trump asegura que ya está concertadas la fecha y el lugar de su reunión con Kim Jong Un

(AP)

El presidente Donald Trump aseguró el viernes que ya está concertadas la fecha y el lugar de su reunión sin precedentes con el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, pero dejó al mundo en suspenso en cuanto al dónde y el cuándo.



Agregó que el retiro de las fuerzas estadounidenses de Corea del Sur no estaba “sobre la mesa” en su intento de convencer a Kim de que abandone sus armas nucleares en la que será la primera cumbre entre un mandatario estadounidense y un norcoreano.



Según el diario New York Times, Trump pidió al Pentágono que elabore planes para la reducción de la presencia militar en la nación asiática. Estados Unidos mantiene allí unos 28.500 efectivos desde que la Guerra de Corea finalizó en 1953 sin un tratado de paz.



Corea del Norte pide desde hace tiempo el retiro de esas fuerzas como una de las condiciones para la desnuclearización. No estaba claro si Kim había retirado ese reclamo al volcarse a la diplomacia tras un año de tensiones crecientes.



Trump insinuó el lunes que su intención era realizar el encuentro en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, el mismo lugar donde Kim se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in el viernes pasado. Esta reunión preparó el terreno para el encuentro con Kim.



Otro posible lugar para el encuentro sería Singapur, dijo Trump.



“Ya tenemos la fecha y el lugar. Lo anunciaremos pronto”, dijo Trump a la prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de partir hacia Dallas.



Anteriormente había dicho que la reunión se realizaría en mayo o principios de junio.



El jueves, el vicepresidente Mike Pence pospuso su viaje a Brasil, previsto para finales de mayo, a fin de liberar recursos para la reunión de Trump con Kim.



En sus declaraciones del viernes, Trump también insinuó que la liberación de tres presos estadounidenses en Corea del Norte era inminente, pero no entró en detalles.



“Estamos en conversaciones muy importantes con Corea del Norte y ya han sucedido muchas cosas con respecto a los rehenes y creo que ustedes verán cosas muy buenas. Como dije ayer, estén atentos”, dijo Trump.



El asesor de seguridad interior John Bolton, quien preveía reunirse con su colega surcoreano Chung Eui-yong en Washington en las próximas horas, dijo que el informe del Times era “totalmente absurdo”.



“El presidente no le ha pedido al Pentágono que elabore opciones para reducir el contingente estadounidense en Corea del Sur”, dijo Bolton en un comunicado.