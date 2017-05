Comité de cámara baja interroga a directores de FBI y NSA

WASHINGTON D.C. (AP )

El director del FBI, James Comey, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Mike Rogers, fueron interrogados el jueves durante más de dos horas a puerta cerrada por miembros del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que investiga la intervención rusa en la elección presidencial de Estados Unidos.



El trabajo del comité se había estancado cuando el presidente del panel, el representante republicano Devin Nunes, de California, decidió apartarse de la pesquisa. El comité ahora envía invitaciones a futuros testigos para que declaren y realiza solicitudes de documentos relevantes.



Los siguientes pasos de la investigación incluyen el interrogatorio de testigos y la planificación de una audiencia abierta con el ex director de la CIA, John Brennan; el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper; y la ex fiscal general interina Sally Yates.



Al testificar en una sesión a puerta abierta del comité el 20 de marzo, Comey confirmó públicamente por primera vez que el FBI investiga los esfuerzos de Rusia por interferir en la elección por la presidencia de Estados Unidos de 2016.



Comey dijo que la investigación incluye la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos relacionados con la campaña del presidente Donald Trump y el gobierno ruso, y si hubo alguna coordinación entre los esfuerzos de Rusia y la campaña de Trump.



El representante Mike Conaway, republicano por Texas, ahora dirige la investigación del comité con el representante Adam Schiff de California, el demócrata de mayor rango en el panel. Ambos hablaron brevemente con los reporteros después de la sesión a puerta cerrada, pero no ofrecieron detalles sobre qué discutieron los integrantes del panel con Comey y Rogers en un lugar no revelado en el Capitolio.



"La audiencia de hoy ofreció a los miembros de nuestro comité una valiosa oportunidad de hacer preguntas de seguimiento de la audiencia abierta", aseguró en un breve comunicado. "Seguimos comprometidos a trabajar con el FBI siempre y cuando ellos continúen su investigación para asegurar que no se llegó hasta el fondo".



Nunes, que aun encabeza al comité en el resto de los asuntos, se apartó de la investigación luego de reportes de que se reunió con una fuente secreta en la Casa Blanca para revisar material confidencial. Añadió que el material indicó que esas comunicaciones de aliados de Trump fueron descubiertas en una vigilancia "incidental" de extranjeros.



Los detractores afirman que Nunes, que había estado en el equipo de transición de Trump, era demasiado cercano a la Casa Blanca para dirigir una investigación congresual imparcial sobre el asunto.