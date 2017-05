Respalda Obama a la campaña de Macron en Francia

WASHINGTON D.C. (AP )

El ex presidente Barack Obama respaldó el jueves al candidato presidencial francés Emmanuel Macron, en la que fue su primera participación en la política internacional desde que dejó la Casa Blanca en enero.Ese mismo día, Macron difundió un video de Obama en el que apoya su candidatura.“He admirado la campaña que Emmanuel Macron ha realizado”, afirmó Obama. “Ha defendido los valores liberales; presentó una visión del importante papel que Francia desempeña en Europa y en todo el mundo; y está comprometido en lograr un mejor futuro para el pueblo francés. Apela a las esperanzas de la gente, no a sus miedos”.Macron enfrenta a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen en la segunda vuelta electoral del domingo. Las encuestas dejan entrever que Macron le lleva amplia ventaja.Obama dijo que no piensa involucrarse con frecuencia en situaciones políticas.“No planeo involucrarme en muchas elecciones ahora que ya no tengo que postularme a un cargo otra vez, pero las elecciones francesas son muy importantes para el futuro de Francia y los valores que tanto nos importan. Porque el éxito de Francia le importa a todo el mundo”, señaló.Macron le solicitó su apoyo a Obama, dijo un asesor del ex mandatario. Éste le llamó al candidato francés en abril y lo elogió, pero no quiso respaldarlo públicamente. Pero ahora Obama decidió intervenir porque cree que el éxito de Francia tiene un impacto en los desafíos internacionales en el escenario global, señaló el asesor, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para hablar sobre los planes de Obama.Dov H. Levin, especialista en ciencias políticas en la Universidad Carnegie-Mellon, dijo que el respaldo de Obama es inusual para un expresidente.Levin, que estudia los intentos de Estados Unidos por influir en las elecciones de otros países, dijo que no suele suceder que un expresidente tenga suficiente popularidad o influencia en un país extranjero como para que se desee su ayuda.“Mi suposición es que Macron halló que Obama, incluso como expresidente, aún tiene suficiente prestigio, suficiente influencia entre los votantes franceses como para que valga la pena solicitarle su respaldo”, afirmó Levin.El presidente Donald Trump ha elogiado a Le Pen, aunque no la ha respaldado explícitamente.