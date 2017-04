Se burla Estado Islámico de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo terrorista Estado Islámico ha asegurado que Estados Unidos está "gobernado por un idiota", en la primera mención expresa de la organización a la Administración del presidente Donald Trump.



"Está hundido y los signos de su defunción son evidentes para los ojos de todos", ha afirmado el portavoz de Estado Islámico, Abi al Hassan al Muhajer, en una grabación difundida a través de la red de mensajería Telegram.



Para el portavoz del EI, Washington debería "disculparse por el pasado y retirarse" o aceptar las consecuencias, prometiendo que los "soldados del califato" van a atacar a los "criminales infieles".



"Estados Unidos se ha hundido y no hay quien lo salve y se ha convertido en presa de los soldados del califato en cada rincón del planeta".



"No hay mayor prueba (de eso) que el hecho de que está gobernado por un idiota que no sabe lo que son Siria, Iraq o el islam", ha añadido este portavoz terrorista.



Hasta este martes, Estado Islámico no se había referido directamente a Trump desde su llegada a la Casa Blanca.



Estados Unidos lidera una coalición internacional contra el grupo yihadista en Siria e Iraq y, en este último país, colabora en la ofensiva para expulsar a los milicianos de negro de la ciudad de Mosul.